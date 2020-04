Aus europäischen Staaten, die besonders von der Corona-Epidemie betroffen sind, kommen ermutigende Zahlen.

In Italien wurde der niedrigste Anstieg der Todesfälle seit sechs Wochen registriert. Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, starben binnen 24 Stunden 260 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. In den vergangenen Wochen hatte die Zahl immer über 300 gelegen; zeitweise waren es fast 1.000 Tote am Tag.



Auch in Frankreich ging die Zahl der neuen Todesfälle deutlich zurück; dort waren es innerhalb von 24 Stunden 242 gestorbene Patienten gegenüber 369 zuvor. In Großbritannien wurde mit 413 neuen Todesfällen der niedrigste Anstieg seit dem 31. März verzeichnet.



Wegen der positiven Entwicklungen sind in einigen europäischen Ländern schrittweise Lockerungen der geltenden Ausgangssperren vorgesehen. Wie der italienische Ministerpräsident Conte am Abend bekanntgab, sollen in seinem Land etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegung innerhalb der Regionen ermöglicht werden. Auch in Spanien und Frankreich sind Lockerungen geplant. In Tschechien, der Schweiz, Kroatien und Norwegen sind bereits seit Mitternacht manche Regelungen wieder aufgehoben, in der Türkei endete eine viertägige Ausgangssperre. In Großbritannien kehrte der von einer Covid-19-Erkrankung genesene Premierminister Johnson am Abend in den Regierungssitz in der Downing Street zurück. Er will heute seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen.