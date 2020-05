In mehreren deutschen Städten gab es erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen.

Allerdings waren es oft deutlich weniger Demonstrierende als erwartet. Zum Beispiel in Nürnberg. In Berlin bewegten sich die Teilnehmerzahlen bis zum Nachmittag deutlich unter den angekündigten Werten, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Hauptstadt gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Demonstrationen mehr, deshalb hatte die Polizei dort mit wesentlich mehr Zulauf gerechnet. Zu vielen Demonstrationen seien um die 50 Menschen gekommen, zu einer Kundgebung des Kochbuch-Autors und Unternehmers Hildmann kamen laut Polizei in der Spitze 150 Teilnehmer. 550 Einsatzkräfte waren in Berlin auf den Straßen unterwegs.



Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte vorab mitgeteilt, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen.



In Frankfurt am Main demonstrierten bei mehreren Veranstaltungen insgesamt rund 550 Menschen. Nach einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten schritt die Polizei ein. Es gab vier Festnahmen.



In Stuttgart, wo zuletzt die bundesweit größten Proteste stattgefunden hatten, demonstrierten laut Deutscher Presse-Agentur mehrere Hundert Menschen. Zur größten Kundgebung, zu der rund 5000 Teilnehmer angemeldet gewesen seien, kamen demnach an die 150.



Kundgebungen gegen Einschränkungen in der Corona-Pandemie waren an diesem Wochenende auch in Köln und München angekündigt. In der bayerischen Landeshauptstadt demonstrierten unter dem Motto "Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung" rund 700 Teilnehmer auf der Theresienwiese. Es hätten 1.000 Menschen dabei sein dürfen.



In Thüringen kamen laut einem Polizeisprecher bis zum Nachmittag landesweit rund 450 Menschen zu Kundgebungen, unter anderem in Erfurt, Jena, Weimar und Nordhausen.

