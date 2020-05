Wochenlang waren Coronatests Mangelware, inzwischen warten viele Labore auf Arbeit. Woran das liegt, ist unklar. Es dürfte aber damit zu tun haben, dass es weniger Neu-Infektionen und Verdachtsfälle gibt, die Ärzte also weniger Tests veranlassen. Dabei gibt es heute weitaus mehr Möglichkeiten, an einen Test zu kommen als zu Beginn der Pandemie, denn die Voraussetzungen dafür wurden angepasst.

Mehr als eine Million Tests pro Woche wären möglich

Mehr Tests können etwa dabei helfen, die Lockerungsmaßnahmen besser zu überwachen. Die Kapazitäten für Corona-Tests sind seit Anfang März massiv ausgeweitet worden. Die mittlerweile erreichte wöchentliche Kapazität liegt laut dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts vom 13. Mai bei gut einer Million (1.038.223). In der Woche vom 4. bis zum 10. Mai wurden tatsächlich jedoch nur 382.154 Tests durchgeführt. Das bedeutet: Man könnte fast drei Mal mehr Menschen testen als man es zuletzt getan hat.



Das will die Bundesregierung auch erreichen. Im Fokus: Pflege- und Altenheime. Die nannte Gesundheitsminister Spahn (CDU) vor Kurzem im Bundestag als vorrangiges Ziel für ausgeweitete Tests.



Alle Probleme würde das freilich nicht lösen. In Altenheimen wären nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz wöchentlich 800.000 Tests von Pflegebedürftigen und hunderttausenden Mitarbeitern nötig, da bliebe dann nicht mehr viel übrig. Für ein solches Corona-Testkonzept in der Altenpflege reichten die Labor-Kapazitäten nicht aus, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brysch.

Kreis der Testpersonen wird ausgeweitet

Gleichwohl nutzen einzelne Bundesländer und Städte die brachliegenden Möglichkeiten bereits. War es zu Beginn der Pandemie noch außerordentlich schwierig, überhaupt einen Test zu bekommen, auch wenn man die - damals noch strengen - Kriterien dafür erfüllte, heißt das Mantra nun allerorten: den Kreis der Testpersonen deutlich ausweiten. Das entspricht auch den mittlerweile veränderten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Um einen Test zu erhalten, ist es nicht mehr Voraussetzung, einer Risikogruppe anzugehören oder Kontakte zu Infizierten gehabt zu haben. Symptome einer Atemwegserkrankung, schlichter Husten, reichen.

