Die Weltgesundheitsorganisation hat die Regierungen aufgerufen, in der Corona-Krise auch Flüchtlingen, Migranten und Obdachlosen Zugang zu medizinischen Diensten zu gewähren.

Die Menschen müssten sich auf das Virus testen lassen können, auch wenn sie die Kosten dafür nicht selbst tragen könnten, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Ohne ärztliche Behandlung könnte es schwierig werden, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.



Angesichts der Corona-Pandemie will die Europäische Union ihre Hilfe für Afrika aufstocken. Die Außenminister der 27 EU-Länder verständigten sich bei einer Videokonferenz grundsätzlich auf mehr Unterstützung für den Nachbarkontinent. Einzelheiten sollen kommende Woche von den Entwicklungsministern ausgearbeitet werden. Hilfsorganisationen hatten vor einer Ausbreitung des Coronavirus in ärmeren Ländern und Krisenstaaten gewarnt.