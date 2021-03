Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor zu strengen Corona-Regeln auf Geburts-Stationen in Krankenhäusern.

Wegen der Pandemie werde in vielen Ländern der lebenswichtige Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Babys eingeschränkt. Der medizinische Nutzen des Kuschelns sei aber weit höher als die Ansteckungsgefahr, teilte die WHO in Genf mit.



Eine Modellrechnung unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation kam zu dem Schluss, dass das Sterberisiko von Frühchen und Neugeborenen mit geringem Gewicht durch fehlenden Körperkontakt 65-mal höher ist als das Risiko, dass sich die Babys eine tödliche Corona-Infektion zuziehen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.