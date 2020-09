Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einem massiven weiteren Anstieg der Todeszahlen durch das Corona-Virus gewarnt.

Zwei Millionen Todesopfer seien nicht ausgeschlossen, erklärte der Nothilfekoordinator der WHO, Ryan, in Genf. Seine Organisation rechnet damit, dass in der kommenden Woche die Zahl von einer Million gemeldeter Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erreicht wird. Ryan erklärte, die Welt müsse im Kampf gegen das Virus zusammenstehen. An der von der WHO angesichts der Pandemie aufgebauten Partnerschaft unter dem Namen Covax beteiligen sich mehr als 150 Länder, bislang aber nicht die USA und China.

