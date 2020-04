Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Coronavirus-Fälle auf dem afrikanischen Kontinent.

WHO-Generaldirektor Tedros sagte, bei den Infektionen habe es in der vergangenen Woche eine Zunahme von mehr als 50 Prozent gegeben - bei den Todesfällen in Afrika sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich sogar höher als die gemeldeten. Man arbeite daher daran, die Test-Kapazitäten auszubauen.



Weiter teilte die WHO mit, man sei sich unsicher, ob Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung böten. Zudem zeigten Untersuchungen, dass sich erst bei einem geringen Teil der Bevölkerung solche Antikörper nachweisen ließen.