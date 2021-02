Im Gegensatz zu Deutschland und einigen anderen Staaten empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation den Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca auch für Menschen ab 65 Jahre.

Das ist das Ergebnis von Beratungen einer Expertengruppe der WHO. Der Vorsitzende des Beratergremiums, Cravioto, sagte bei einer Videopressekonferenz in Genf, es sei wahrscheinlich, dass der Wirkstoff des britisch-schwedischen Herstellers wirksam und sicher für die Altersgruppe ab 65 Jahren sei.



Damit weicht die WHO von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts ab, die nur eine Empfehlung für Menschen bis 64 Jahre ausgesprochen hat. Begründet wurde das mit einer mangelnden Datenbasis zur Wirksamkeit über diese Altersgrenze hinaus.



Nach Einschätzung der WHO-Expertengruppe kann Astrazeneca auch in Gegenden eingesetzt werden, in denen Corona-Mutanten aufgetreten sind. Südafrika hatte kürzlich seine Impfkampagne mit dem Mittel verschoben, weil eine Studie Befürchtungen genährt hatte, es wirke nicht gegen neue Varianten des Virus.

