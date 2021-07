Erstmals seit zehn Wochen steigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Europa wieder an.

Angetrieben von Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen der Kontakt-Beschränkungen habe sie sich um zehn Prozent erhöht, sagte WHO-Regionaldirektor Kluge in Kopenhagen. Europa drohe eine neue Pandemie-Welle, sofern man nicht diszipliniert bleibe. Seine Kollegin Smallwood forderte bessere Schutzmaßnahmen rund die Fußball-Europameisterschaft. Man dürfe nicht nur auf die Stadien schauen. Auch die Anreise der Fans etwa in Bussen und ihre Feiern in Lokalen müssten in den Blick genommen werden.



Spanien verzeichnete zuletzt fast 12.400 Neuinfektionen, Großbritannien fast 28.000 Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Die Entwicklung wird insbesondere auf die Ausbreitung der Delta-Variante zurückgeführt. Russland meldete mit 672 Corona-Toten den dritten Tag in Folge einen Höchststand.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.