Die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass die Coronavirus-Pandemie lange andauern wird.

Nach wie vor sei die Gefahr sehr groß, teilte die WHO nach Beratungen des Notstandskomitees in Genf mit. Daher müsse es eine nationale, regionale und globale Antwort auf die Pandemie geben. Zugleich warnte das Komitee, dass wegen des "sozio-ökonomischen Drucks" die Corona-Maßnahmen vernachlässigt werden könnten. Das Gremium empfiehlt, mögliche Übertragungswege des Virus, potenzielle Mutationen und eine Immunität stärker zu erforschen. In drei Monaten will das Notstandkomitee wieder zusammenkommen.



Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität aus Baltimore haben sich bislang weltweit mehr als 17,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Demnach werden im Zusammenhang mit dem Erreger inzwischen fast 680.000 Todesfälle verzeichnet. Am stärksten betroffen sind nach wie vor die USA und Brasilien.