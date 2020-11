Angesichts der Corona-Risiken hat die Weltgesundheitsorganisation zur Vorsicht während der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage gemahnt.

Zwar sei vergangene Woche erstmals seit September die Zahl der Neuinfektionen in Europa zurückgegangen, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros. Aber der Erfolg könne auch leicht wieder verschenkt werden. Er rief dazu auf, sich sehr genau zu überlegen, wie und ob man Weihnachten im Familienkreis feiern wolle.



In Deutschland gibt es eine Kontroverse darüber, Hotelübernachtungen für Familienbesuche an Weihnachten zu erlauben. Mit Sachsen entschied heute ein weiteres Bundesland, Hotels und Pensionen über die Feiertage für Gäste zu öffnen, die ihre Familien besuchen wollten. Zuvor hatten Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin ähnliche Beschlüsse gefasst. Eine Sprecherin des Berliner Senats verteidigte die Entscheidung. Besuche von Verwandten seien nicht mit touristischen Reisen gleichzusetzen. Bedenken äußerte dagegen Bundeskanzlerin Merkel. Man könne kaum zwischen touristischer und privater Nutzung unterscheiden.



Ab morgen treten verschärfte Corona-Maßnahmen in den meisten Bundesländern in Kraft. So sollen etwa private Zusammenkünfte von zuvor zehn auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt werden.

