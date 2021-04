Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Verkaufsverbot für lebende Wildtiere auf Lebensmittelmärkten gefordert.

Dadurch könne die Ausbreitung neuer Krankheiten verhindert werden, erklärte die WHO in Genf. Zwar seien traditionelle Märkte, auf denen Tiere gehalten und geschlachtet würden, wichtig für die Lebensgrundlage großer Bevölkerungsgruppen. Doch seien mehr als 70 Prozent der neu auftauchenden Infektionskrankheiten beim Menschen auf Tiere zurückzuführen - vor allem auf Wildtiere. Nach Einschätzung der WHO geschah dies auch in der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Coronavirus erstmals festgestelllt wurde.

