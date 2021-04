Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts der sich in Indien ausbreitenden Coronavirus-Variante vor Panikmache.

Man beobachte die Variante, habe sie aber noch nicht als besorgniserregend eingestuft, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. Bislang sei nicht klar, in welchem Ausmaß die mutierte Form für den rapiden Anstieg der Fälle in Indien verantwortlich sei. Es gebe viele Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten - so hätten in jüngster Zeit Feste und Veranstaltungen mit vielen Menschen stattgefunden. Ob die indische Variante häufiger schwere Krankheitsverläufe auslöse und damit zu höheren Todeszahlen beitrage, sei ebenfalls noch unklar. Laut WHO könnte auch die Überlastung der Kliniken zu einer erhöhten Sterblichkeit beitragen.



Aus Indien wurden zuletzt 353.000 Neuninfektionen binnen eines Tages gemeldet.

Das ist den fünften Tag in Folge ein weltweiter Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle stieg um 2.812. Vielerorts wird der Sauerstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten knapp. Mehrere Länder boten Indien Hilfe an.

