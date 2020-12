Die Weltgesundheitsorganisation glaubt nicht, dass die Situation nach Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus außer Kontrolle zu geraten droht.

Auch wenn sich das Virus etwas schneller ausbreite, könne es gestoppt werden, betonte der WHO-Nothilfekoordinator Ryan. Er widersprach damit dem britischen Gesundheitsminister Hancock. Dieser hatte erklärt, die neue Virus-Variante sei in Großbritannien außer Kontrolle. Die mutierte Form ist nach Angaben der WHO außer in Großbritannien auch in Australien, Island, Italien, den Niederlanden und Dänemark gefunden worden. Dabei habe es sich abgesehen von Dänemark um Einzelfälle gehandelt. Die WHO forderte insgesamt mehr Anstrengungen, um die Pandemie einzudämmen.



Die in Großbritannien entdeckte Mutation könnte nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Form. Der Eindruck, dass sich das Virus rascher übertrage, habe sich verstärkt, sagte der Wissenschaftsberater der Regierung, Patrick Vallance.

