In Afrika droht wegen des dortigen Mangels an Corona-Vakzinen Millionen Menschen eine zu späte Zweitimpfung.

Die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation, Moeti, erklärte in Brazzaville im Kongo, der Kontinent benötige in den kommenden sechs Wochen mindestens 20 Millionen Dosen des Mittels von Astrazeneca. Nur dann könnten alle, die damit erstmals geimpft worden seien, innerhalb des empfohlenen acht- bis zwölfwöchigen Intervalls auch zum zweiten Mal immunisiert werden.



In Afrika sind nach offiziellen Angaben bis Mitte dieser Woche 4,7 Millionen Corona-Infektionen und knapp 130.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.