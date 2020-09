Die Weltgesundheitsorganisation will ärmeren Ländern vor allem in Afrika und Lateinamerika 120 Millionen Schnelltests auf das Coronavirus zur Verfügung stellen. Generaldirektor Tedros sagte in Genf, damit solle der Kampf gegen die Pandemie verstärkt werden. Die Tests seien in der Lage, bereits nach 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis anzuzeigen.

Bei anderen Verfahren müssten die Menschen meist mehrere Tage auf die Resultate warten. Zudem seien die Tests mit fünf US-Dollar pro Einheit preiswert, erklärte Tedros und fügte hinzu, der Preis werde noch weiter sinken. Die Weltgesundheitsorganisation will mit Partnerorganisationen die Tests in den kommenden sechs Monaten in den Ländern zur Verfügung stellen.



Zu den Partnern der WHO gehören der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie Find, eine Organisation für die Bereitstellung von Diagnoseinstrumenten in armen Ländern. Das Projekt soll durch Beiträge der Partner, Staaten und anderer Institutionen wie der Weltbank finanziert werden.



Tedros fordert bereits seit Beginn der Corona-Ausbreitung von den Regierungen, dass sie so viele Menschen wie möglich verlässlich testen sollten. Nur wenn die Corona-Infektionen entdeckt würden, könnten die Träger des Erregers isoliert werden.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.