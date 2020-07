Ein halbes Jahr nach der Ausrufung eines globalen Gesundheitsnotstands wegen des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation eine Zwischenbilanz gezogen.

Die Pandemie beschleunige sich immer noch, sagte WHO-Generaldirektor Tedros.

In den vergangenen sechs Wochen habe sich die Zahl der Fälle in etwa verdoppelt. Staaten, die sich an die Maßgaben hielten, sei es jedoch gelungen, hohe Fallzahlen zu vermeiden. Als Beispiele für Länder, in denen größere Ausbrüche erfolgreich unter Kontrolle gebracht worden seien, nannte Tedros Kanada, China, Südkorea und Deutschland.



Mit Reisebeschränkungen allein könne man das Virus nicht effektiv aufhalten, betonte WHO-Notfallkoordinator Ryan. Grenzen geschlossen zu halten, sei keine nachhaltige Strategie.



Die WHO hatte am 30. Januar wegen Sars-CoV-2 zum sechsten Mal in ihrer Geschichte einen weltweiten Gesundheitsnotstand erklärt. In dieser Woche soll die Situation erneut bewertet werden.