Die Weltgesundheitsorganisation begrüßt die neuen Quarantäne-Maßnahmen in Italien gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Es seien mutige Schritte, um das Land, aber auch andere Staaten zu schützen, schrieb WHO-Direktor Ghebreyesus auf Twitter. Man stehe solidarisch an der Seite Italiens und werde das Land auch weiterhin unterstützen.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schränkt die italienische Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Menschen im Norden des Landes drastisch ein. Betroffen sind die Lombardei mit Mailand und Venetien mitsamt Venedig, außerdem der Norden der Emilia-Romagna und der Osten des Piemonts. Regierungschef Conte unterzeichnete dazu ein Dekret, mit dem ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot in Kraft tritt.



Ausnahmen werden laut Conte nur erteilt, wenn die Reisen erwiesenermaßen beruflich erforderlich sind oder andere triftige Gründe bestehen. Auch innerhalb der Sperrzonen dürfen sich die Bewohner nicht mehr völlig frei bewegen und die Wohnungen nur aus gutem Grund verlassen. Was die Maßnahmen für deutsche Reisende und Ausreisen aus den betroffenen Gebieten bedeutet, ist noch nicht klar. Das Auswärtige Amt bemüht sich nach eigenen Angaben um Aufklärung.



Die Regelung gilt vorerst bis zum 3. April. Die Regierung bestätigte noch weitere Verbote, die in ganz Italien greifen: Kinos, Theater, Museen und Sportclubs bleiben geschlossen. Bars und Restaurants dürfen zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, es ist aber ein Mindestabsand von einem Meter zwischen den einzelnen Gästen und Mitarbeitern vorgeschrieben.



In Italien steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter an. Momentan sind 5.883 Fälle bestätigt, 233 Menschen sind an den Folgen gestorben. Damit ist das Land europaweit am stärksten betroffen.