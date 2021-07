Die Weltgesundheitsorganisation macht die zunehmenden Zuschauerzahlen in den Stadien der Fußball-EM mitverantwortlich für den neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen in Europa.

Der europäische WHO-Regionaldirektor Kluge sagte in Kopenhagen, nach einem mehrwöchigen Rückgang sei die Zahl der neuen Fälle in der vergangenen Woche wieder um zehn Prozent gestiegen. Grund seien die zunehmende Reisetätigkeit, Lockerungen von Kontaktbeschränkungen sowie Menschenansammlungen. Die WHO nannte ausdrücklich auch das Zusammentreffen vieler Fans in den Stadien der Fußball-EM sowie auf dem Weg dorthin, aber auch beim Public Viewing in Kneipen und Bars. Sie warnte zudem, die Delta-Variante des Virus sei in jenen Ländern auf dem Vormarsch, in denen die restlichen EM-Spiele ausgetragen würden.



Die britische Regierung will bei den Halbfinalspielen sowie beim Finale am 11.Juli jeweils mehr als 60.000 Zuschauer für das Londoner Wembley-Stadion zulassen, In der Kritik steht auch die Europäische Fußball-Union, die im Vorfeld der EM auf Zuschauer in den Stadien gedrängt und mit der Streichung einzelner Spielorte gedroht hatte.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.