Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zurückhaltend auf die Zulassung des weltweit ersten Corona-Impfstoffs in Russland reagiert.

Die WHO stehe in engem Kontakt mit den russischen Gesundheitsbehörden, hieß es von der zuständigen Unterorganisation. Man diskutiere mit den Verantwortlichen in Russland über die Kriterien für den Impfstoff. Alle Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit seien rigoros zu überprüfen.



Auch die Bundesregierung steht der Meldung aus Moskau kritisch gegenüber. In der EU setze die Zulassung hinreichende Erkenntnisse aus klinischen Prüfungen zum Beleg von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit voraus, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dabei sei die dritte und letzte klinische Testphase von besonderer Bedeutung. - Russland ließ als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Virus zu. Das Mittel wurde noch vor Abschluss der sogenannten Phase drei registriert, in der ein Impfstoff-Kandidat eigentlich über Monate an tausenden Versuchspersonen getestet wird.