Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnet für Europa erstmals mehr als 100.000 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages.

Die aktualisierte Grafik der WHO weist ein Plus von knapp 110.000 Fällen aus. Gestern waren es etwas weniger als 99.000. Allein in Frankreich wurden mehr als 20.000 neue Fälle erfasst, so viele wie noch nie an einem Tag. Laut "Santé Publique" liegt der Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl aller getesteten Personen derzeit bei mehr als zehn Prozent. Steigende Zahlen werden neben weiteren Ländern auch aus Großbritannien, Polen und Italien gemeldet.



In Spanien verhängte die Zentralregierung für zwei Wochen den Notstand über die Hauptstadt Madrid. Gesundheitsminister Illa erklärte, man müsse verhindern, dass das hohe Infektionsniveau auf den Rest des Landes übergreife.



Inwischen verständigten sich die EU-Mitgliedstaaten auf Leitlinien bei den Corona-Reisebeschränkungen. Damit folgten sie Empfehlungen des deutschen EU-Vorsitzes, die ein einheitliches Ampelsystem zur farblichen Kennzeichnung von Risikogebieten vorsehen.

