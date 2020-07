Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation einen neuen Höchststand erreicht.

Insgesamt gab es innerhalb von 24 Stunden mehr als 284.000 Fälle, wie die WHO in Genf mitteilte. Die Zahl der Toten sei um mehr als 9.700 gestiegen, so viele wie seit Ende April nicht mehr. Die meisten Infektionen hätten die USA und Brasilien verzeichnet. Aber auch in Indien und Südafrika gab es demnach viele neue Fälle.



Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Corona-Virus Ende vergangenen Jahres bis gestern 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630.000 Menschen starben nachweislich an oder mit dem Virus.



Die WHO äußerte sich auch besorgt über neue Infektionsherde in Europa. In einigen Ländern seien die Zahlen wieder gestiegen, nachdem Abstandsregeln gelockert wurden, hieß es.