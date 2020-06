Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Müttern mit einer vermuteten oder tatsächlichen Coronavirus-Infektion, ihre Neugeborenen dennoch zu stillen.

Die Vorteile des Stillens überwögen, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Kinder hätten nach aktuellem Forschungsstand ein geringeres Risiko, sich mit Corona anzustecken. Allerdings seien sie deutlich anfälliger für andere Krankheiten, wenn sie nicht gestillt würden.



Tedros fügte hinzu, Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie besonders gefährdet. Ofdt hätten sie nur in der Schule Zugang zu einem Arzt und würden nur dort dringend benötigtes Essen bekommen. Daher schade ihnen die Schließung von Schulen gleich in mehrfacher Weise. Teenager hätten in der Isolierung zudem ein höheres Risiko, Depressionen oder Angstzustände zu entwickeln.