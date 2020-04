Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über die schnelle Eskalation und weltweite Ausbreitung der Corona-Epidemie.

Generalsekretär Tedros sagte in Genf, in den kommenden Tage werde es weltweit voraussichtlich 50.000 Todesopfer und eine Million bestätigte Infektionen geben. Derweil überschritt in den USA die Zahl der gemeldeten Ansteckungen die Marke von 200.000 Menschen. Das entspricht einer Verdopplung binnen fünf Tagen.



Die Weltgesundheitsorganisation will außerdem prüfen lassen, ob das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit die Ausbreitung des Virus eindämmen kann. Tedros betonte, man werde alle verfügbaren Informationen zusammentragen und sich dann erneut äußern. Bislang war die Haltung der WHO, dass Mundschutz nur für Kranke sowie Menschen sinnvoll sei, die Kranke pflegen.