Die Weltgesundheitsorganisation rät im Falle einer Lockerung strenger Maßnahmen zu Wachsamkeit und Vorsicht.

In einer Erklärung der WHO in Genf hieß es, wer erste Schritte zurück zur Normalität gehe, müsse mehrere Bedingungen erfüllen. Dazu gehöre nicht zuletzt die Fähigkeit, Infizierte schnell identifizieren und isolieren zu können. Das Coronavirus habe sich zwar schnell ausgebreitet, weiche aber nur sehr langsam. Weiter betonte die Weltgesundheitsorganisation, die Menschen müssten auf absehbare Zeit ihr Verhalten ändern und soziale Distanz leben.