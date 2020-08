Nach Demonstrationen gegen staatliche Corona-Maßnahmen hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Regierungen aufgefordert, in einen Dialog mit den Demonstranten zu treten.

Regierungen dürften nicht überreagieren, heißt es in einer in Genf veröffentlichten Erklärung. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, die Demonstranten müssten jedoch auch einsehen, dass das Virus real und gefährlich sei. Es breite sich aus und es töte.



In Berlin hatte es am Samstag mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung gegeben. Am Abend eskalierte die Lage vor dem Reichstag, als hunderte Rechtsextreme die Treppe des Gebäudes vorübergehend einnahmen.

