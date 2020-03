Die Weltgesundheitsorganisation hält die Coronavirus-Pandemie in Asien noch nicht für besiegt.

Die Zentren der Krise lägen zwar inzwischen in Europa und Nordamerika, doch dürfe Asien in seiner Wachsamkeit nicht nachlassen, betonte WHO-Regionaldirektor Kasai. Es gebe kein Patentrezept, wohl aber einige Grundregeln. Dazu gehörten, einen größeren körperlichen Abstand zu wahren und die erkrankten Menschen und ihre Kontaktpersonen rechtzeitig zu entdecken.



Besonders in China, dem Ausgangspunkt der Pandemie, und in Südkorea schreitet die Krankheit nur noch langsam voran. Damit verschwinde aber das Risiko nicht, betonte Kasai. Eher verschaffe man sich damit wertvolle Zeit zur Vorbereitung auf eine Bekämpfung der Krankheit.