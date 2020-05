Südamerika ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO ein neues Epizentrum der Corona-Pandemie.

Man blicke mit großer Sorge auf die Länder dort, sagte der Leiter des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, Ryan, in Genf. Brasilien sei derzeit eindeutig am stärksten betroffen. Dort wurden bisher mehr als 310.000 Infektionsfälle bestätigt sowie mehr als 20.000 an oder mit Corona Gestorbene. Brasilianische Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Dunkelziffer bis zu 15 Mal höher liegen könnte. Insgesamt wurden in Südamerika bislang mehr als 617.000 Corona-Infektionen und mehr als 34.000 Tote verzeichnet.



Experten warnen, der Höhepunkt der Krankheitswelle sei in dieser Weltregion noch nicht erreicht. In einigen Ländern könne das Gesundheitssystem zusammenbrechen. In Ecuador sei dies bereits geschehen.