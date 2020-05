Die Weltgesundheitsorganisation hat Brasiliens Regierung angesichts einer massiven Corona-Ausbreitung vor einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten gewarnt.

Ehe das Land kein ausreichendes Testsystem zur Kontrolle der Pandemie habe, sollte es von einem solchen Vorhaben absehen, sagte der Nothilfekoordinator der WHO, Ryan. Die starken Übertragungsraten bedeuteten, dass es Ausgangsbeschränkungen geben sollte - ungeachtet negativer Folgen für die Wirtschaft.



In Brasilien ist Präsident Bolsonaro ein Gegner von Corona-Auflagen. Auch einige Gouverneure, etwa in Sao Paulo und Rio de Janeiro, wollen langsam die Sperrmaßnahmen lockern. - Brasilien hat mit mehr als 363.000 Fällen nach den USA die meisten nachgewiesenen Corona-Infektionen.