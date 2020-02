Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer Ausweitung des Coronavirus auf weitere Länder.

WHO-Sprecher Lindmeier sagte in Genf, das Virus verbreite sich weiter. Zwar gingen die Ansteckungszahlen in China zurück, dafür seien aber immer mehr Länder betroffen. Heute meldeten Nigeria, Estland, Litauen, Dänemark, die Niederlande und Mexiko erstmals Infektionen. Die chinesischen Behörden sprachen von 327 neuen Ansteckungen; das ist die niedrigste Zahl seit dem 23. Januar. Inzwischen betreffen etwa drei Viertel der Infektionen andere Länder.



Der Iran schließt von morgen an alle Schulen für drei Tage. In dem Land sind 34 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben.



Die italienischen Behörden planen hingegen in mehreren Regionen die Wiedereröffnung von Museen und Schulen. Der Gouverneur von Venetien, Zaia, meinte, es sei das Ziel, zur Normalität zurückzukehren.