Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation warnt vor negativen Nebeneffekten landesweiter Lockdowns.

Zwar könnten strikte Beschränkungen dabei helfen, Ansteckungsketten zu unterbrechen und zur Erholung des Gesundheitswesens beizutragen, erklärte Regionaldirektor Kluge in Kopenhagen. Bei strikten Maßnahmen allerdings sei auch mit einem Anstieg psychischer Erkrankungen und häuslicher Gewalt zu rechnen. Zudem gingen weniger chronisch Kranke in die Kliniken, was zu vorzeitigen Todesfällen führe. Aber auch angesichts wirtschaftlicher Schäden betrachte man nationale Lockdowns nur als das Mittel der letzten Wahl. Es gelte nun, den Einsatz begrenzter Ressourcen etwa bei den Testkapazitäten und der Kontaktverfolgung und möglichst zielgerichtet mit maximal möglicher Wirkung einzusetzen.



Zur Eindämmung der Pandemie beitragen könnten zudem das Maskentragen, vermehrtes Home Office und eine Beschränkung großer Versammlungen.

