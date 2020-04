Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet wegen der Corona-Krise eine Verdoppelung der Malaria-Todeszahlen in Afrika.

Dafür sei unter anderem der eingeschränkte Zugang zu Malaria-Medikamenten wegen der Corona-Pandemie verantwortlich, erklärte die Organisation. Dies könne dazu führen, dass sich die Zahl der Malaria-Todesfälle in Afrika in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 verdoppele. Die UNO-Gesundheitsbehörde forderte die Staaten in der Region deshalb auf, die Anstrengungen bei der Malaria-Prävention und der Behandlung der Krankheit zu verstärken.



Die Länder verfügten über "ein kritisches Zeitfenster", bevor sich das neuartige Coronavirus weiter ausbreite und die Kapazitätsgrenzen der Gesundheitssysteme erreicht seien. Bislang haben die afrikanischen Länder südlich der Sahara relativ wenige Corona-Infektionsfälle gemeldet.

WHO besorgt über Coronavirus-Entwicklung in Afrika

Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zuletzt allerdings besorgt über die Entwicklung der Coronavirus-Fälle auf dem afrikanischen Kontinent gezeigt. Bei den Infektionen habe es vor knapp zwei Wochen eine Zunahme von mehr als 50 Prozent gegeben - bei den Todesfällen sogar ein Plus von mehr als 60 Prozent, so die WHO. Weil es an Tests mangele, seien die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich sogar höher als die gemeldeten. Man arbeite daher daran, die Test-Kapazitäten auszubauen.



Weiter teilte die WHO mit, man sei sich unsicher, ob Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung böten. Zudem zeigten Untersuchungen, dass sich erst bei einem geringen Teil der Bevölkerung solche Antikörper nachweisen ließen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.