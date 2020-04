Die Weltgesundheitsorganisation hat die Drohung von US-Präsident Trump kritisiert, die amerikanischen Beiträge für die WHO auszusetzen.

Man befinde sich in der akuten Phase der Corona-Pandemie, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Kluge, in Genf. Deshalb sei es nicht die Zeit, die Finanzierung zu verringern. Ein führender Berater von WHO-Chef Tedros erklärte zudem, um den frühen Ausbruch des Coronavirus zu verstehen, sei es sehr wichtig, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten.



Der US-Präsident hatte der Weltgesundheitsorganisation zuvor beim Umgang mit der Coronavirus-Pandemie Versagen vorgeworfen. Unter anderem bemängelte er, die WHO sei "zu sehr auf China zentriert". Trump drohte deswegen damit, die Beitragszahlungen seines Landes für die WHO auszusetzen. Die USA sind Hauptgeldgeber der Weltgesundheitsbehörde.