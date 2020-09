Die Weltgesundheitsorganisation will ärmeren Ländern vor allem in Afrika und Lateinamerika 120 Millionen Schnelltests auf das Coronavirus zur Verfügung stellen.

Generaldirektor Tedros sagte in Genf, damit solle der Kampf gegen die Pandemie verstärkt werden. Die Tests seien in der Lage, bereits nach 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis anzuzeigen. Bei anderen Verfahren müssten die Menschen meist mehrere Tage auf die Resultate warten. Zudem seien die Tests mit fünf US-Dollar pro Einheit preiswert, erklärte Tedros. Das Projekt soll durch Beiträge der WHO, von Hilfsorganisationen und anderen Institutionen wie der Weltbank finanziert werden.

