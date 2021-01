Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nach einer Impfpflicht für Pflegekräfte stößt auf Widerstand.

Bundesarbeitsminister Heil sagte dem Sender RTL, zum jetzigen Zeitpunkt über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbiete sich. Er halte den in Deutschland eingeschlagenen Weg, auf eine zwangsweise Duchsetzung zu verzichten, für richtig. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, kritisierte, Söders Vorschlag komme zu früh. Man habe noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Auch die Berliner Gesundheitssensatorin Kalayci erklärte, die Diskussion werde zur Unzeit geführt. Prioriät müsse die Beschaffung von mehr Impfstoff haben. Der FDP-Fraktionsvize Theurer erklärte, Söders Vorschlag sei Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern und Corona-Leugnern.



Söder hatte in mehreren Medien gefordert, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nachzudenken, da in dieser Berufsgruppe die Bereitschaft zu einer Immunisierung nicht hoch genug sei und man die Heimbewohner schützen müsse. Eine allgemeine Impfpflicht lehne er aber ab.

