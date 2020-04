Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert die Muslime in Deutschland auf, sich während des Fastenmonats Ramadan an das in der Coronavirus-Krise herrschende Kontaktverbot zu halten.

Widmann-Mauz will in einer Videokonferenz die muslimischen Gemeinden und Migrantenverbände deutlich auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens hinweisen. Sie sagte der Zeitung "Die Welt", es dürfe für gemeinsame Gebete an einem Ort keine Ausnahme geben. Sie werde mit den Verantwortlichen daher darüber sprechen, was ab dem Ramadan-Beginn am 23. April zu beachten sei, sollten die Kontaktbeschränkungen noch andauern.



In Berlin hatten sich am Freitag nach Angaben der Polizei etwa 300 Menschen vor einer Moschee zum gemeinsamen Gebet versammelt, ohne die Abstandsregeln einzuhalten.