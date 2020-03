Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitreichende Folgen auch für den internationalen Sport. Zahlreiche Veranstaltungen werden verschoben oder abgesagt. Der Spielbetrieb in mehreren Ländern wurde komplett gestoppt. Hier ein Überblick.

In Italien wurden alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April ausnahmslos gestrichen. Das Land ist in Europa am stärksten von der Ausbreitung des Coronavirus und der daraus resultierenden Lungenkrankheit Covid-19 betroffen.

Fußball

Die Fußball-EM wird um ein Jahr auf 2021 verschoben. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union haben die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt.



Der Fußball-Weltverband FIFA hat die WM-Qualifikation in Südamerika verschoben. Die ersten Partien der insgesamt zehn Nationen sollten eigentlich Ende März stattfinden - nun sollen neue Termine gefunden werden.



Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga wegen des Coronavirus vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL am Freitagnachmittag mit. Das Präsidium werde der Mitgliederversammlung empfehlen, den Spielbetrieb bis zum 2. April auszusetzen.



Auch in fast allen anderen europäischen Ländern und in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS ist der Spielbetrieb unterbrochen. In der Champions League und der Europa League sind alle ausstehenden Achtelfinal-Partien abgesagt worden.

Rudern

Der Weltruderverband FISA hat alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Nach den Weltcups in den italienischen Städten Sabaudia (10. bis 12. April) und Varese (1. bis 3. Mai) fallen auch die Olympische Qualifikationsregatta (17. bis 19. Mai) und das anschließende Weltcupfinale (22. bis 24. Mai) auf dem Luzerner Rotsee aus. "Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit den geplanten Regatten ist nicht mehr möglich", teilte die FISA mit. Von dieser Absage der Qualifikationsregatta sind auch acht von 14 deutschen Booten betroffen.Darüber hinaus wird die Olympia-Vorbereitung der restlichen Boote gestört.

Wintersport

Die Eiskunstlauf-WM in Montreal wird wegen des Coronavirus verschoben. Nach Angaben der Organisatoren soll sie in diesem Jahr nachgeholt werden, jedoch nicht vor Oktober.



Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer wurde vorzeitig beendet. Die Para-Biathlon-WM in Östersund wurde abgesagt.



Das Weltcup-Finale im Biathlon in Oslo (20. bis 22. März) wurde abgesagt. Die Rennen in Kontiolahti/Finnland an diesem Wochenende finden derzeit noch wie geplant statt und sind somit der Saisonabschluss.



Die Weltcup-Saison im Skispringen ist vorzeitig beendet worden, Stefan Kraft ist Gesamtweltcup-Sieger. Auch die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) wurde abgesagt. Medienberichten zufolge ist der kommende FIS-Renndirektor Sandro Pertile, ein Italiener, unter Quarantäne gestellt.



Auch die ab Samstag (14.03.) im kanadischen Prince George geplanten Curling-Weltmeisterschaften sind abgesagt worden. Der Ausfall der Titelkämpfe wird Auswirkungen auf das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben.



Die Deutsche Eishockey-Liga sagte die Play-offs ab, einen Meister wird es nicht geben. Der Eishockey-WM in der Schweiz im Mai droht die Absage. Der Weltverband IIHF hat für kommende Woche eine Sitzung einberufen.

Handball

Die Handball-Bundesliga hat ihren Spielbetrieb bis zum 23. April eingestellt. Zudem wurde auch das für diesen Freitag in Magdeburg geplante Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande abgesagt. Das Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason ist damit geplatzt.

Tennis

Die Absage des Masters-Turniers in Indian Wells sorgte für die erste größere Auswirkung, die anstehenden Miami Open (ab 23. März) wurden ebenfalls gestrichen. Als Reaktion wurde die ATP-Tour für mindestens sechs Wochen unterbrochen. Der Weltverband verschob zudem das Fed-Cup-Finalturnier in Budapest auf unbestimmte Zeit. Betroffen davon ist auch die deutsche Frauen-Mannschaft um Teamchef Rainer Schüttler, die sich für die für den 14. bis 19. April geplante Endrunde qualifiziert hatte.

Basketball

Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres aus.



Auch im internationalen Basketball finden keine Wettbewerbe mehr statt. Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA brach den Betrieb für mindestens einen Monat ab. Dies entspricht in etwa dem Rest der regulären Saison. Ab dem 18. April stünden normalerweise die Playoffs an, die Finalspiele sollten am 4. Juni beginnen.



Die NBA hatte sich nach einem positiven Covid-19-Test bei Utahs Center Rudy Gobert für eine Unterbrechung der Saison entschieden. Neben Gobert wurde auch sein Jazz-Teamkollege Donovan Mitchell positiv getestet.

Volleyball

Nach intensivem Austausch mit allen Bundesligisten hat der Vorstand der Volleyball Bundesliga (VBL) entschieden, die Spielzeit der 1. Bundesliga der Frauen und Männer mit sofortiger Wirkung abzubrechen. "Die VBL reagiert auf die sich rasant verändernde Situation rund um die Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus", heißt es in einer Erklärung. Ursprünglich sollte die Hauptrunde noch mit Geisterspielen ohne Zuschauer abgeschlossen werden. Damit wird es in der Saison 2019/20 erstmals in der Bundesliga-Historie keine Meister geben.

Baseball

Am 26. März sollte in Nordamerika die Baseball-Profiliga starten. Der Saisonauftakt der MLB wurde zunächst um mindestens zwei Wochen verschoben. Die Vorbereitungsspiele sind ausgesetzt. In anderen großen Baseball-Ländern wie Japan, wo im August die Olympischen Spiele anstehen, war der Saisonstart schon zuvor nach hinten verlegt worden.

Formel 1

Der für Sonntag geplante Saisonstart in Melbourne ist wegen eines Coronafalls im McLaren-Team abgesagt worden. Das teilten der Automobil-Weltverband FIA, die Königsklasse und der Promoter des Großen Preises von Australien mit.



Der zweite Grand Prix in Bahrain (22. März) war bereits als Geisterrennen ohne Zuschauer geplant, angesichts der neuen Lage scheint eine Austragung nun aber höchst unwahrscheinlich.

Olympia

Wegen des Coronavirus wurde das Olympische Feuer für die Sommerspiele in Tokio weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit entzündet. Der Fackellauf durch Griechenland wurde nach einem Tag abgebrochen. US-Präsident Tump hat sich für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio ausgesprochen. IOC-Präsident Thomas Bach bekräftigte, dass die Olympischen Spiele stattfinden sollen.

Leichtathletik

Die Leichtathletik bekam die Krise als eine der ersten Sportarten zu spüren, schon am 29. Januar wurde die für das Wochenende in Nanjing (China) geplante Hallen-WM abgesagt. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden. Die für Ende März geplante Halbmarathon-WM in Gdingen (Polen) wurde in den Oktober verlegt, mehrere traditionelle Marathons wurden verschoben oder abgesagt.

Radsport

Nach den Absagen von Mailand-San Remo (21. März) und Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) sind inzwischen auch Rennen außerhalb Italiens gestrichen worden. Die Fernfahrt Paris-Nizza wurde vorzeitig beendet. Die Tour de Normandie in Frankreich (23. bis 27. März), die Volta ao Alentejo in Portugal (18. bis 22. März) und die Istrian Spring Trophy in Kroatien (12. bis 15. März) wurden abgesagt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unseren Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Aber wie hoch ist die Dunkelziffer? Das erfahren Sie in unserem Stück:

Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet.



In Deutschland breitet sich die sogenannte "Drive-in"-Test-Methoden zunehmend aus. Das heißt: Menschen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus fahren in ihren Autos zu einer Teststation, lassen sich testen und fahren dann weiter. Südkorea konnte damit große Erfolge im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus erzielen. Detaillierte Hintegrundinformationen dazu finden Sie in unserem Beitrag: In Deutschland gibt es immer mehr Drive-In-Teststationen für das Coronavirus.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Schul- und Kitaschließungen belasten derzeit viele Familien. Welche Folgen diese Entscheidungen haben, lesen Sie hier: Wie sich das Coronavirus auf Schule, Universität und Kita in Deutschland auswirkt.



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen, sind noch nicht verfügbar. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten