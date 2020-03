Islamverbände in Deutschland haben die Gläubigen dazu aufgerufen, ihre fünf täglichen Pflichtgebete in der Moschee auszusetzen.

Sie sollte diese zu Hause zu verrichten, teilten der Verband und der Koordinationsrat der Muslime in Berlin mit. Die Maßnahmen dienten vorrangig dem Schutz älterer oder besonders gefährdeter Menschen. Für seelsorgerische Anfragen an Imame oder Gesprächswünsche an den Gemeindevorständen sollten Einzeltermine ausgemacht werden. Versammlungen und Gemeinschaftsgebete sind ebenso wie Gottesdienste anderer Religionsgemeinschaften durch Erlasse der Behörden verboten.

Gebetsruf des Muezzin abgewandelt

In Kuwait ordneten die Behörden an, den traditionellen Gebetsruf abzuwandeln. Statt der Worte "Kommt zum Gebet" werden die Gläubigen nun aufgerufen: "Betet in euren Häusern." Der Gebetsruf des Muezzin, der in der Regel von den Minaretten der Moscheen erschallt, beinhaltet die Worte: "Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Kommt zum Gebet. Kommt zu Seligkeit. Gott ist groß. Es gibt keinen Gott außer Gott."



In mehreren Staaten sind die Freitagsgebete und andere religiöse Versammlungen eingeschränkt oder ausgesetzt worden. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta gilt das zunächst für zwei Wochen. Indonesien ist weltweit das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Allein in Jakarta leben rund zehn Millionen Menschen. In Ägypten werden alle Moscheen und Kirchen wegen der Pandemie geschlossen. Die Vertreter der Al-Ashar-Moschee, eine der ältesten und größten des Landes, teilten mit, dies geschehe zum Schutz der Gläubigen und solle bis zum Ende der Epidemie gelten. Zuvor waren die Freitagsgebete bereits von bis zu einer Stunde auf 15 Minuten gekürzt worden. Auf dem Tempelberg in Jerusalem bleiben bis auf weiteres der Felsendom und die Al-Aksa-Moschee geschlossen. Verantwortliche für die Abläufe in der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem forderten Gläubige auf, sich beim Freitagsgebet in den Außenbereichen mit genügend Abstand zu versammeln.

