Die Coronavirus-Pandemie führt im Islam zu diversen Einschränkungen teils Jahrhundete alter Rituale.

So appellierte Saudi-Arabien jetzt an Gläubige in aller Welt appelliert, vorerst keine weiteren Vorbereitungen für die große Pilgerfahrt nach Mekka zu treffen. Der zuständige Minister Benten sagte im Staatsfernsehen, bis sich die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus geklärt habe, sollten die Gläubigen keine Verträge für die Wallfahrt abschließen. Ob der "Hadsch" wegen der Pandemie ganz gestrichen werden könnte, ließ der Minister offen.



Die große Pilgerfahrt nach Mekka findet jedes Jahr im Sommer statt und gilt im Islam - mit Einschränkungen - als religiöse Pflicht. Jedes Jahr nehmen Millionen Menschen daran teil. Wegen des Coronavirus wurden Mekka und der Wallfahrtsort Medina bereits vor einigen Tagen abgeriegelt. Die kleine Pilgerfahrt "Umrah", die das ganze Jahr über möglich ist, wurde ausgesetzt.

Auch der Ramadan wird anders ablaufen

Zudem müssen sich Musliminnen und Muslime darauf einstellen, dass wohl auch der Ramadan anders ablaufen wird, als sie es bisher gewohnt sind. Der Fastenmonat beginnt um den 23. April herum. Frankreichs Präsident Macron rief bereits dazu auf, auch dann auf Menschenansammlungen zu verzichten. Traditionell wird ein Fastentag abends mit einem gemeinsamen Essen - oft auch in größerer Gemeinschaft - beendet. Macron hatte sich mit Vertretern verschiedener Religionen getroffen. Auch Christen und Juden sollten in einem anderen Rahmen feiern als gewöhnlich, appellierte er. Im April stehen unter anderem Ostern und Pessach an.



Die Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bunds (LIB), Odette Yilmaz, sagte dem Deutschlandfunk (Audio), solche Einschränkungen werden die Menschen zwar nicht theologisch, aber menschlich vor große Herausforderungen stellen, wenn sie eben das Fasten nicht mehr mit dem großen Familienkreis brechen könnten.



Die muslimischen Gemeinden in Deutschland machen sich wegen der Einschränkungen Sorgen um ihre Finanzierung. Der Zentralrat der Muslime warnte, vor allem nicht türkische Moscheen werden voraussichtlich einen herben finanziellen Verlust erleiden, weil sie von den Kollekten bei den wöchentlichen Freitagsgebeten und vor allem im Ramadan lebten.

Moscheebesuch nicht möglich

Die Gemeinschaftsgebete am Freitagmittag sind von staatlicher Seite ebenso verboten worden wie Gottesdienst in Kirchen oder Synagogen oder andere religiöse Treffen. Die Islamverbände in Deutschland forderten die Gläubigen zudem dazu auf, ihre fünf täglichen Pflichtgebete in der Moschee auszusetzen. Sie sollte diese zu Hause zu verrichten, teilten der Verband und der Koordinationsrat der Muslime in Berlin mit. Die Maßnahmen dienten vorrangig dem Schutz älterer oder besonders gefährdeter Menschen. Für seelsorgerische Anfragen an Imame oder Gesprächswünsche an den Gemeindevorständen sollten Einzeltermine ausgemacht werden.



Die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk, das seien harte Einschnitte, wenn dieses Gemeinschaftsgefühl der Gläubige nicht mehr möglich sei und man nicht mehr miteinander beten könne. Der Theologe und Pädagoge Samet Er fügte hinzu, das gelte vor allem für ältere Menschen, die vielleicht seit 60 Jahren gewohnt seien, ihre Freitagsgebete möglichst diszipliniert in den Moscheegemeinden zu verrichten.

Deutsche Gemeinden bangen um Finanzierung

Wie anderswo auch werden islamische Aktivitäten inzwischen vielfach ins Internet verlegt. Er spricht mit Jugendlichen per Skype über Religion. Yilmaz berichtet von YouTube-Predigten, die nun gehalten werden, um über die aktuelle Situation zu informieren oder Trost zu spenden.



Die muslimischen Gemeinden in Deutschland machen sich zudem Sorgen um ihre Finanzierung. Der Zentralrat der Muslime warnte, vor allem nicht türkische Moscheen werden voraussichtlich einen herben finanziellen Verlust erleiden, weil sie von den Kollekten bei den wöchentlichen Freitagsgebeten und vor allem im Ramadan lebten.

Gebetsruf des Muezzin abgewandelt

In der gesamten islamischen Welt verändern sich auch noch andere teils jahrhundertealten Abläufe. In Kuwait ordneten die Behörden an, den traditionellen Gebetsruf abzuwandeln. Statt der Worte "Kommt zum Gebet" werden die Gläubigen nun aufgerufen: "Betet in euren Häusern." Der Gebetsruf des Muezzin, der in der Regel von den Minaretten der Moscheen erschallt, beinhaltet die Worte: "Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Kommt zum Gebet. Kommt zu Seligkeit. Gott ist groß. Es gibt keinen Gott außer Gott."



Nicht nur in Deutschland sind die Freitagsgebete und andere religiöse Versammlungen eingeschränkt oder ausgesetzt worden. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta gilt das zunächst für zwei Wochen. Indonesien ist weltweit das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Allein in Jakarta leben rund zehn Millionen Menschen. In Ägypten werden alle Moscheen und Kirchen wegen der Pandemie geschlossen. Die Vertreter der al-Azhar, eine der ältesten und größten Moscheen des Landes, teilten mit, dies geschehe zum Schutz der Gläubigen und solle bis zum Ende der Epidemie gelten. Zuvor waren die Freitagsgebete bereits von bis zu einer Stunde auf 15 Minuten gekürzt worden. Auf dem Tempelberg in Jerusalem bleiben bis auf weiteres der Felsendom und die Al-Aksa-Moschee geschlossen. Verantwortliche für die Abläufe in der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem forderten Gläubige auf, sich beim Freitagsgebet in den Außenbereichen mit genügend Abstand zu versammeln.

