Die Coronavirus-Pandemie führt im Islam zu diversen Einschränkungen teils jahrhundertealter Rituale. Das gilt umso mehr, als dass nun der Ramadan beginnt. Die Islamverbände stimmen die Gläubigen auf einen schwierigen Fastenmonat ein.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, erklärte in Köln, jeder Tag ohne den Gang zur Moschee sei schmerzhaft, aber auch ein gewonnener Tag im Kampf gegen die Pandemie. Mazyek wies darauf hin, dass die derzeitige Lage für Moschee-Gemeinden auch finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringe. Spendensammlungen im Ramadan seien in den vergangenen Jahren nicht unwichtig gewesen.



Zudem müssen sich Musliminnen und Muslime auf andere Abläufe im Alltag einstellen. Politiker wie Integrationsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz oder Frankreichs Präsident Macron hatten schon früh dazu aufgerufen, auf Menschenansammlungen im Ramadan zu verzichten. Traditionell wird ein Fastentag abends mit einem gemeinsamen Essen - oft in größerer Gemeinschaft - beendet - dem sogenannten Iftar. Viele Moscheen hatten in der Vergangenheit Ramadan-Zelte zum Beisammensein aufgebaut. Die Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bunds (LIB), Odette Yilmaz, sagte dem Deutschlandfunk (Audio), solche Einschränkungen würden die Menschen zwar nicht theologisch, aber menschlich vor große Herausforderungen stellen, wenn sie eben das Fasten nicht mehr im großen Familienkreis brechen könnten.

"Ein sehr trauriger Moment in der Geschichte des Islam"

Der Imam der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee, Omar al-Kiswami, sprach laut dem "Guardian" von einem "sehr traurigen Moment in der Geschichte des Islam". Der jordanische Flüchtlingshelfer Mohammad Faoury sagte demnach in Amman: "Es wird schwierig und deprimierend." Er sei alleinstehend und der Ramadan sei für ihn normalerweise eine Zeit, in der er seine Angehörigen längere Zeit sehe und die Beziehungen zu ihnen stärken könne.



In Indonesien dürfen Millionen Menschen am Ende des Fastenmonats nicht wie gewohnt zu ihren Familien reisen, um das drei- bis viertägige Ramadanfest (Eid al Fitr) zu begehen. Die Regierung in Jakarta hat das sogenannte "Mudik" untersagt. Die sozialen Restriktionen im Land wurden bis zum 22. Mai verlängert. "Ich hätte nie gedacht", sagt ein Palästinenser, der damit wohl die Gefühle vieler Menschen umschreibt, "dass ein winziges Virus uns davon abhalten könnte, den Ramadan zu feiern. Das Virus hat mehr als eine Milliarde Muslime auf der ganzen Welt in Geiselhaft genommen".

Was wird aus der Pilgerfahrt?

Schon vorher zeichneten sich deutliche Veränderungen in der islamischen Welt ab. So appellierte Saudi-Arabien bereits vor Wochen an alle Gläubigen, vorerst keine weiteren Vorbereitungen für die große Pilgerfahrt nach Mekka (Hadsch) zu treffen. Der zuständige Minister Benten sagte im Staatsfernsehen, bis sich die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus geklärt habe, sollten die Gläubigen keine Verträge für die Wallfahrt abschließen. Die Regierung in Riad verhängte Ausgangssperren für die beiden wichtigsten muslimischen Orte Mekka und Medina. Ob der "Hadsch" wegen der Pandemie ganz gestrichen werde, ließ der Minister offen.



Die große Pilgerfahrt nach Mekka findet jedes Jahr im Sommer statt und gilt im Islam - mit Einschränkungen - als religiöse Pflicht. Jedes Jahr nehmen Millionen Menschen daran teil. Die kleine Pilgerfahrt "Umrah", die das ganze Jahr über möglich ist, wurde ausgesetzt.

Gebetsruf des Muezzin abgewandelt

In Kuwait ordneten die Behörden an, den traditionellen Gebetsruf abzuwandeln. Statt der Worte "Kommt zum Gebet" werden die Gläubigen nun aufgerufen: "Betet in euren Häusern." Der Gebetsruf des Muezzin, der in der Regel von den Minaretten der Moscheen erschallt, beinhaltet die Worte: "Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Kommt zum Gebet. Kommt zur Seligkeit. Gott ist groß. Es gibt keinen Gott außer Gott."

Moscheebesuche nicht möglich

Seit Mitte März sind die Gemeinschaftsgebete am Freitagmittag in vielen Staaten ebenso verbote wie Gottesdienste in Kirchen oder Synagogen oder andere religiöse Treffen. Die Islamverbände in Deutschland forderten die Gläubigen zudem dazu auf, ihre fünf täglichen Pflichtgebete in der Moschee auszusetzen. Sie sollten diese zu Hause zu verrichten, teilten der Verband und der Koordinationsrat der Muslime in Berlin mit. Die Maßnahmen dienten vorrangig dem Schutz älterer oder besonders gefährdeter Menschen. Für seelsorgerische Anfragen an Imame oder Gesprächswünsche an den Gemeindevorständen sollten Einzeltermine ausgemacht werden.



Die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi sagte dem Deutschlandfunk, das seien harte Einschnitte, wenn dieses Gemeinschaftsgefühl der Gläubigen nicht mehr möglich sei und man nicht mehr miteinander beten könne. Der Theologe und Pädagoge Samet Er fügte hinzu, das gelte vor allem für ältere Menschen, die vielleicht seit 60 Jahren gewohnt seien, ihre Freitagsgebete möglichst diszipliniert in den Moscheegemeinden zu verrichten.

