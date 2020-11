Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sorgen weiter für Diskussionen. Gegen den in Deutschland verfügten Teil-Lockdown protestierten in Leipzig zuletzt mehr als 20.000 Menschen. In vielen Nachbarländern allerdings gelten ungleich schärfere Alltagsbeschränkungen - ein Überblick:

In FRANKREICH gibt es wie bereits im Frühjahr besonders hohe Corona-Zahlen. Der Tod von mehr als 40.000 Menschen wird mit der Virus-Infektion in Verbindung gebraucht. Im europäischen Vergleich sind die Regeln im Nachbarland mit am strengsten. Die Menschen dürfen nur "aus triftigem Grund" vor die Tür - etwa um zur Arbeit zu gehen. Spaziergänge und Sport sind nur in einem Umkreis von einem Kilometer vom Wohnort für eine Stunde am Tag erlaubt. Wer das Haus verlässt, muss ein Formular mit dem Grund mitführen. Schulen und Kindertagesstätten sind geöffnet, alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte sind ebenso wie Theater, Kinos, Restaurants und Cafés geschlossen. Der Gesundheitsnotstand wurde bis zum 16. Februar verlängert.



Auch ITALIEN, das von der ersten Corona-Welle hart getroffen wurde, hat seine Regeln weiter verschärft. Für die 60 Millionen Italiener gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr. Das Land ist in drei Risikozonen eingeteilt: rot, orange und gelb - je nach Infektionsgeschehen. Fünf Regionen sind derzeit rot - im Norden die wirtschaftsstarke Lombardei, das Piemont, Südtirol, das Aostatal sowie im Süden Kalabrien. Dort dürfen die Menschen ihr Haus auch tagsüber nur verlassen, um zur Arbeit, zum Arzt oder in den Supermarkt zu gehen.



Eine nächtliche Ausgangssperre gilt auch in SPANIEN - mit Ausnahme der Kanaren. Die meisten Gaststätten und Kulturbetriebe sind zu, Kindergärten und Schulen sind noch offen.



Sehr strenge Regeln gibt es auch in Belgien und in Tschechien. In BELGIEN sind die meisten Läden, Restaurant, Cafés und Bars geschlossen. Davon ausgenommen sind nur für lebensnotwendige Geschäfte. Nachts gelten Ausgangssperren. Jeder Haushalt darf nur eine Person pro Woche empfangen; bei Singles sind es zwei - aber nicht zeitgleich.



In TSCHECHIEN gilt bis zum 20. November ein Notstand mit weitgehenden Ausgangsbeschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre. Restaurants und Schulen sowie die meisten Geschäfte sind geschlossen.



Die SLOWAKEI geht einen Sonderweg: Bereits vor einer Woche wurden fast alle mehr als Bewohner im Alter von über zehn Jahren innerhalb von zwei Tagen einem Antigen-Schnelltest unterzogen. 38.000 positiv Getestete sind seither in Quarantäne. Am Wochenende wurde zum zweiten Mal getestet. Wer keinen negativen Test vorweisen kann, darf von Montag an nicht einmal mehr zur Arbeit.



In GROßBRITANNIEN wird mit Liverpool im Nordwesten Englands erstmals eine komplette Stadt auf das Coronavirus getestet. Innerhalb von etwa zehn Tagen sollen sich die knapp 500.000 Einwohner Schnelltests unterziehen. In England sind Gastronomie, Kultur- und Sportzentren seit Donnerstag geschlossen. Anders als in Deutschland bleibt auch der Handel - abgesehen von Supermärkten und wenigen anderen Geschäften - für einen Monat zu. Schulen und Universitäten bleiben geöffnet. Die Menschen sollen ihr Zuhause bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigen Gründen verlassen.



SCHWEDEN verfolgt nach wie vor seine ganz eigene Linie. Restaurants und Kneipen sind weiter geöffnet, allerdings mit maximal acht Personen am selben Tisch. Darüber hinaus gelten in vielen Regionen des Landes eindringliche Empfehlungen, Kontakte, den Nahverkehr und Veranstaltungen zu vermeiden. Das Land setzt vor allem auf die Vernunft jedes Einzelnen.

