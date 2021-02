Die Friseure dürfen wieder öffnen. Das war eines der Ergebnisse des jüngsten Treffens der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel. Im Mittelpunkt stand aber auch die Vereinbarung, dass die Länder mehr Entscheidungsspielraum bekommen - etwa in der Frage der Schulöffnung. Wie werden die Beschlüsse umgesetzt? Eine Übersicht.

Der Lockdown wird bis zum 7. März verlängert, die strengen Regeln für Kontakte, Geschäfte und Gastronomie bleiben also zunächst bestehen. Die Friseure dürfen ab dem 1. März wieder Kunden empfangen, für den Sport gibt es vorerst keine Öffnungsperspektive. Das sind einige der Beschlüsse der Bund-Länder-Runde vom 10. Februar.



Vereinbart wurde aber auch, dass die Länder in eigener Regie über Schulöffnungen entscheiden. Und auch der nächste Schritt der geplanten Öffnungen liegt in der Hand der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten: Wenn eine stabile Wocheninzidenz von 35 pro 100.000 Personen erreicht ist, können die Länder Lockerungen bei Einzelhandel, Museen und Galerien sowie bei körpernahen Dienstleistungen entscheiden.



Einige Länder haben bereits angekündigt, wie sie weiter verfahren wollen. So erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) unmittelbar nach dem Treffen mit der Kanzlerin, dass in der Hauptstadt die Öffnung der Schulen bereits mit dem 22. Februar beginnen soll. Es gehe zunächst um ein "schrittweises Hochfahren des Präsenzbetriebes an den Grundschulen" mit Wechselunterricht, Hygieneregeln und auch neuen Testmöglichkeiten für Lehrer und Kinder, betonte Müller, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.



Der 22. Februar ist auch in Nordrhein-Westfalen der Starttermin für den Präsenzunterricht an Schulen. Ministerpräsident Laschet sagte im Landtag in Düsseldorf, bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 wolle man weitere Schritte angehen und den Unterricht auch abseits der Grundschulen aufnehmen. Der Digital-Unterricht könne nicht soziale Begegnungen von Kindern ersetzen, so Laschet. Jeder Tag, an dem Kinder nicht in Schulen und Kitas gehen könnten, bedeute auch "einen Verlust von Zukunftschancen".



Auch Rheinland-Pfalz startet mit der Wiederaufnahme des Unterrichts am 22. Februar. Dann solle es einen Wechselunterricht für die Schüler der Klassen 1 bis 4 geben, kündigt Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) an. Die Orientierungsstufe solle im März zügig folgen. Dreyer setzt auch auf Impfungen von Erziehern und Lehrkräften. Bis Ostern wolle man allen Impfwilligen ein Angebot machen.



Schleswig-Holstein schließt sich diesem Datum für Grundschulen und Kitas an, geht aber in einigen anderen Bereichen einen eigenen Weg. Am 1. März können hier Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter und Blumenläden wieder öffnen, wie Ministerpräsident Günther (CDU) im Kieler Landtag ankündigte. Gleiches gilt für bestimmte Sportmöglichkeiten auch innen sowie neben Friseursalons auch für Nagelstudios.



Weitere Länder, die am 22. Februar wieder schrittweise den Schulbetrieb aufnehmen wollen, sind Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Auch Bayern legte sich auf das Datum fest, obwohl Ministerpräsident Söder (CSU) nach dem Treffen mit der Kanzlerin gesagt hatte, dass man in der Frage der Schulöffnungen "eher etwas vorsichtig" vorgehen werde.



Sachsen hat angekündigt, seine Einrichtungen schon am Montag, den 15. Februar, wieder zu öffnen. Sachsen-Anhalt will an seinem Plan festhalten, die Schulen vom 1. März an schrittweise wieder zu öffnen. In Niedersachsen sind Grundschüler bereits seit Januar wieder im sogenannten Wechselbetrieb.



In Thüringen ist noch keine Entscheidung gefallen. Ministerpräsident Ramelow (Linke) will sich zunächst mit dem Bildungsministerium besprechen. Man werde aber mit der Öffnung der Grundschulen sicher nicht bis zum 7. März warten, sagte er dem Radiosender Antenne Thüringen.



Hamburg wartet mit der Öffnung der Schulen die Frühjahrsferien ab, die am 1. März beginnen und am 12. März enden. Schulstart wäre dann am darauffolgenden Montag, dem 15. März.



Für alle Länder gilt, dass die meisten älteren Schüler voraussichtlich erst im März ihre Einrichtung wieder von innen sehen werden. Eine Ausnahme bilden die Abschlussklassen, für die auch bisher schon Präsenzunterricht möglich war.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.