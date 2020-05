Wann können Menschen in der Coronakrise wieder in Freibädern und Hallenbädern schwimmen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Freizeit-Sportler. Nach wie vor sind fast alle Bäder im Land geschlossen. Was bedeutet das für Sportler, Schüler und Vereine? Ein Überblick.

Wann öffnen die Schwimmbäder wieder?

Eine bundesweite Öffnung der Schwimmbäder ist derzeit noch nicht absehbar. Möglicherweise gibt es bei der morgigen Schaltkoferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Chefinnen und Chefs der Bundesländer erste Hinweise. Viele Vereine und Bäder hoffen darauf. Teilweise gehen die Länder aber schon eigene Wege.



Der Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe Matthias Oloew sagte, entscheidend sei, wie Mitte Mai die Rechtsverordnung des Senats aussehe. Das Unternehmen bereite bis dahin mehrere Szenarien als Vorschlag vor. Hauptidee sei ein eingeschränkter Betrieb in Hallen- und Freibädern, ergänzte Oloew. Denn es werde immer unwahrscheinlicher, dass die Bäder später wie üblich an den Start gehen könnten. An den Schwimmbädern selbst liegt es nicht, dass das neue Coronavirus zum Problem wird. "Das Wasser ist chloriert, das tötet Viren ab", sagt Oloew. Es geht wie überall um die Abstandsgebote zur Eindämmung der Pandemie. "In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1.000 Menschen.



Die Wirtschafts- und Tourismusminister von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben einen drei Stufen-Plan zur Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen vorgelegt: die erste Phase könnte am 7. Mai starten, die zweite Phase am 11. und die dritte am 25. Mai. Schwimmbäder dürfen dem Konzept zufolge in der dritten Phase wieder öffnen.



Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht teilte nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg bereits mit, Vereinssport sei wieder möglich - auch in Schwimmbädern, in Gruppen bis maximal fünf Personen. Bei der Entscheidung habe man sich leiten lassen von Empfehlungen der Sportministerkonferenz, die in zwei Telefonkonferenzen getagt habe. Voraussetzung sei Kontaktfreiheit im Sport und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Stahlknecht fügte hinzu, das sei ein Wiedereinstieg in den Freizeitsport.

Wie sieht es mit dem Schwimmsport in Schulen aus?

Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, Alexander Gallitz, werden die Schwimmschulen wohl frühestens im Herbst wieder öffnen. Er befürchtet nach der monatelangen Schließung aller Schwimmbäder eine steigende Zahl von Badeunfällen in diesem Sommer. "Meine Sorge ist, dass sich bei gutem Wetter in diesem Corona-Sommer sehr viele in Flüssen, Seen und Meer ablenken wollen und wir dann mehr Unfälle und Todesfälle zu beklagen haben", sagte Gallitz der Funke Mediengruppe.

Wie sieht es in den Schwimmvereinen aus?

Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz berichtet: "Die Trainingssituation unserer Schwimmer ist problematisch. Dazu kommen finanzielle Schwierigkeiten, die unser Verein durch die Schwimmbadschließung meistern muss." Durch die Coronavirus-Pandemie musste der SV Würzburg 05 sein Schwimmbad schließen. Wasser-Training ist für die Sportler um die WM-Dritte Leonie Beck am Bundesstützpunkt in Unterfranken im Gegensatz zu anderen Bundesstützpunkten aktuell nicht möglich. Den April habe man noch improvisieren können. "Aber nach vier, fünf Wochen muss irgendwann das Wassertraining wieder her. Ich hoffe, dass es in dieser Woche Signale von politischer Seite gibt." Man habe schon mehrere Vorstöße unternommen, aber bislang keine Antwort von den Behörden erhalten. "Den Mai können wir noch aus Rücklagen stemmen. Wie es dann weitergeht, müssen wir schauen", so Lurz.



Der Vorstandsvorsitzende des Hamburger Sportbunds, Ralph Lehnert, mahnt im DLF, manche Sportvereine müssten immense Summen aufbringen, um ihre Infrastruktur in Schuss zu halten. Das gelte vor allem für Schwimmbäder. Er appellierte deshalb an die Vereinsmitglieder, ihrem Verein gerade während der Corona-Krise die Treue zu halten.

Was ist mit anderen Sportvereinen und Fitnessstudios?

Diesem Thema haben wir eine eigene Meldung gewidmet. Sie finden sie hier: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio in der Coronakrise weitergehen kann.

