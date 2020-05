Wann können Menschen in der Coronakrise wieder in Freibädern und Hallenbädern schwimmen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Freizeit-Sportler. Nach wie vor sind fast alle Bäder im Land geschlossen. Was bedeutet das für Sportler, Schüler und Vereine? Ein Überblick.

Wann öffnen die Schwimmbäder wieder?

Grundsätzlich sollen in der Corona-Krise künftig die Bundesländer über Lockerungen von Beschränkungen entscheiden. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Konkret bedeutet dies, dass die Länder prüfen müssen, ob Schwimm- und Spaßbäder wieder geöffnet werden können.



Teilweise gehen die Länder schon eigene Wege. Während NRW ab Pfingsten die Schwimmbäder wieder öffnen will, bleibt in Berlin der Sportbetrieb in Schwimmbädern untersagt.

Vorbereitungen in den Ländern

Der Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe Matthias Oloew hatte zuvor gesagt, entscheidend sei, wie Mitte Mai die Rechtsverordnung des Senats aussehe. Das Unternehmen bereite bis dahin mehrere Szenarien als Vorschlag vor. Hauptidee sei ein eingeschränkter Betrieb in Hallen- und Freibädern, ergänzte Oloew. Denn es werde immer unwahrscheinlicher, dass die Bäder später wie üblich an den Start gehen könnten. An den Schwimmbädern selbst liegt es nicht, dass das neue Coronavirus zum Problem wird. "Das Wasser ist chloriert, das tötet Viren ab", sagt Oloew. Es geht wie überall um die Abstandsgebote zur Eindämmung der Pandemie. "In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1.000 Menschen.



Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hatte nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg mitgeteilt, Vereinssport sei wieder möglich - auch in Schwimmbädern, in Gruppen bis maximal fünf Personen. Bei der Entscheidung habe man sich leiten lassen von Empfehlungen der Sportministerkonferenz, die in zwei Telefonkonferenzen getagt habe. Voraussetzung sei Kontaktfreiheit im Sport und ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Wie sieht es mit dem Schwimmsport in Schulen aus?

Der Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, Alexander Gallitz, erklärte, dass die Schwimmschulen frühestens im Herbst wieder öffnen werden. Er befürchtet nach der monatelangen Schließung aller Schwimmbäder eine steigende Zahl von Badeunfällen in diesem Sommer. "Meine Sorge ist, dass sich bei gutem Wetter in diesem Corona-Sommer sehr viele in Flüssen, Seen und Meer ablenken wollen und wir dann mehr Unfälle und Todesfälle zu beklagen haben", sagte Gallitz der Funke Mediengruppe.

Wie sieht es in den Schwimmvereinen aus?

Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz berichtet: "Die Trainingssituation unserer Schwimmer ist problematisch. Dazu kommen finanzielle Schwierigkeiten, die unser Verein durch die Schwimmbadschließung meistern muss." Durch die Coronavirus-Pandemie musste der SV Würzburg 05 sein Schwimmbad schließen. Wasser-Training ist für die Sportler um die WM-Dritte Leonie Beck am Bundesstützpunkt in Unterfranken im Gegensatz zu anderen Bundesstützpunkten aktuell nicht möglich. Den April habe man noch improvisieren können. "Aber nach vier, fünf Wochen muss irgendwann das Wassertraining wieder her." Den Mai könne man noch aus Rücklagen stemmen. Wie es dann weitergeht, müssen man schauen, so Lurz.



Der Vorstandsvorsitzende des Hamburger Sportbunds, Ralph Lehnert, mahnte im DLF, manche Sportvereine müssten immense Summen aufbringen, um ihre Infrastruktur in Schuss zu halten. Das gelte vor allem für Schwimmbäder. Er appellierte deshalb an die Vereinsmitglieder, ihrem Verein gerade während der Corona-Krise die Treue zu halten.

Was ist mit anderen Sportvereinen und Fitnessstudios?

Diesem Thema haben wir eine eigene Meldung gewidmet. Sie finden sie hier: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio in der Coronakrise weitergehen kann.

