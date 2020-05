Wann können Menschen in der Coronakrise wieder in Freibädern und Hallenbädern schwimmen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Freizeit-Sportler. Nach wie vor sind fast alle Bäder im Land geschlossen. Was bedeutet das für Sportler, Schüler und Vereine? Ein Überblick.

Wann öffnen die Schwimmbäder wieder?

Grundsätzlich sollen in der Corona-Krise künftig die Bundesländer über Lockerungen von Beschränkungen entscheiden. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Konkret bedeutet dies, dass die Länder prüfen müssen, ob Schwimm- und Spaßbäder wieder geöffnet werden können.



Teilweise gehen die Länder schon eigene Wege. Während NRW und Berlin die Schwimm- und Strandbäder noch vor Pfingsten öffnen, geht in Bayern laut Ministerpräsident Söder vor Juni "nichts". Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hatte schon frühzeitig mitgeteilt, Vereinssport sei wieder möglich. Sportgruppen dürfen dort mit bis zu fünf Personen wieder im Freien oder in Schwimmbädern trainieren. Vereine müssen zuvor Anträge auf Nutzung der kommunalen Anlagen stellen. Bei der Entscheidung habe man sich leiten lassen von Empfehlungen der Sportministerkonferenz, die in zwei Telefonkonferenzen getagt habe, führte Stahlknecht aus.



Wer in der Nähe von Seen oder Flüssen wohnt, der kann dort Plantschen - natürlich nur für den Fall, dass Baden in den jeweiligen Gewässern generell erlaubt ist. Die Ausübung von Wassersport ist erlaubt, heißt es zum Beispiel auf der Seite des bayerischen Innenministeriums. Hierunter fallen insbesondere Schwimmen, Bootfahren mit Segel- oder Ruderbooten, Stand-Up-Paddeln, Kitesurfen und Windsurfen.

Vorbereitungen in den Bädern

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) verweist auf ihrer Internetseite darauf, dass die Konsequenzen der Bäderöffnung noch nicht vollständig abgesehen werden können. "Alle vorliegenden Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass Viren durch das Chlor sicher abgetötet werden." Damit bestehe in Schwimmbädern kein größeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen auch.



Dennoch ist DGfdB-Geschäftsführer Christian Ochsenbauer von der Entscheidung Nordrhein-Westfalens, die Bäder schon am 20. Mai zu öffnen, überrascht. Man benötige eine Vorlaufzeit von etwa drei Wochen, um die technischen Anlagen hochzufahren, die Hygiene von Bade- und Trinkwasser sicherzustellen und neue Saisonarbeitskräfte zu rekrutieren. Ochsenbauer stellt fest: "Trotz der Lockerung könnten nicht alle Freibäder am Stichtag öffnen".



In Berlin hatten die Bäder-Betriebe dem Senat mehrere Szenarien unterbreitet, wie der Betrieb möglich sein könnte. Knackpunkt ist laut Sprecher Matthias Oloew hier - wie anderswo - das Abstandsgebot zur Eindämmung der Pandemie. "In ein Freibad strömen pro Tag mehr als 1.000 Menschen." Damit das nicht zum Problem wird, sind Online-Tickets mit Zeitfenstern im Gespräch. Warteschlangen sollen in jedem Fall vermieden werden. Kurz und gut: Es geht um einen eingeschränkten Betrieb mit reduzierter Gästezahl.

Wie sieht es mit dem Schwimmsport in Schulen aus?

Der Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, Alexander Gallitz, erklärte, dass die Schwimmschulen frühestens im Herbst wieder öffnen werden. Er befürchtet nach der monatelangen Schließung aller Schwimmbäder eine steigende Zahl von Badeunfällen in diesem Sommer. "Meine Sorge ist, dass sich bei gutem Wetter in diesem Corona-Sommer sehr viele in Flüssen, Seen und Meer ablenken wollen und wir dann mehr Unfälle und Todesfälle zu beklagen haben", sagte Gallitz der Funke Mediengruppe. Das bayerische Innenministerium berichtet bereits jetzt von etlichen Einsätzen der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, weil Badende an Seen in Not geraten sind.

Wie sieht es in den Schwimmvereinen aus?

Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz berichtet: "Die Trainingssituation unserer Schwimmer ist problematisch. Dazu kommen finanzielle Schwierigkeiten, die unser Verein durch die Schwimmbadschließung meistern muss." Durch die Coronavirus-Pandemie musste der SV Würzburg 05 sein Schwimmbad schließen. Wasser-Training ist für die Sportler um die WM-Dritte Leonie Beck am Bundesstützpunkt in Unterfranken im Gegensatz zu anderen Bundesstützpunkten aktuell nicht möglich. Den April habe man noch improvisieren können. "Aber nach vier, fünf Wochen muss irgendwann das Wassertraining wieder her." Den Mai könne man noch aus Rücklagen stemmen. Wie es dann weitergeht, müsse man schauen, so Lurz.



Der Vorstandsvorsitzende des Hamburger Sportbunds, Ralph Lehnert, mahnte im DLF, manche Sportvereine müssten immense Summen aufbringen, um ihre Infrastruktur in Schuss zu halten. Das gelte vor allem für Schwimmbäder. Er appellierte deshalb an die Mitglieder, ihrem Verein gerade während der Corona-Krise die Treue zu halten.

Was ist mit anderen Sportvereinen und Fitnessstudios?

Diesem Thema haben wir eine eigene Meldung gewidmet. Sie finden sie hier: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio in der Coronakrise weitergehen kann.

