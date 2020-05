Viele Eltern leben derzeit zerrissen zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung. Gerade Kinder, die noch nicht im Grundschulalter sind, benötigen intensive Zuwendung, aber möglichst auch Anregung von außerhalb der Familie und soziale Kontakte. Noch ist die Betreuung in Kitas und Kindergärten stark eingeschränkt. Familien mit kleinen Kindern wünschen sich deshalb schnelle Veränderungen.

Die letzten Beratung zu den weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern haben ergeben: Kitas sollen ab dieser Woche einen erweiterten Notbetrieb anbieten. Dann sollen Kinder mit besonderem pädagogischen oder Sprachförderbedarf wieder in die Einrichtungen zurück kehren, Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen leben - etwa wenn ein eigenes Kinderzimmer fehlt - sowie Kinder, die am Übergang zur Vorschule oder Schule stehen. Bis zu den Ferien soll jedes Kind am Übergang zur Schule vor dem Ende seiner Kita-Zeit noch einmal die Kita besuchen können.



Einzelheiten sollen die Länder regeln, heißt es in dem Beschluss Merkels und der Ministerpräsidenten. Die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder hatte bereits Ende April ein Vier-Phasen-Modell für die Kindertagesbetreuung schrittweise wieder zu öffnen. Die vier Phasen umfassen die Notbetreuung, wie sie derzeit schon läuft; eine erweiterte Notbetreuung, wie sie Bundesländer wie NRW schon jetzt für Alleinerziehende anbieten; einen eingeschränkten Regelbetrieb; und die Rückkehr zum Normalbetrieb. (Eine ausführliche Fassung des Fahrplans können Sie hier nachlesen.)



Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock sagte gegenübert-online.de: "Die Ausweitung der Notbetreuung in Kitas war gut, aber sie reicht nicht". Schon jetzt gebe es vielerorts zu wenig Notbetreuungsplätze. Und auch Kinder, deren Eltern nicht systemrelevant seien, hätten ein Recht auf Bildung und staatliche Fürsorge. Der Fraktionschef der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch, forderte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur gar einen "Kindergipfel" im Kanzleramt. Kinder, Frauen und Familien seien die Verlierer der Krise.

Welche Vorschläge kamen bislang aus einzelnen Bundesländern?

Viele Landesregierungen setzen auf eine schrittweise Öffnung: In Hamburg zum Beispiel sollen ab dem 18. Mai zunächst die Fünf- und Sechsjährigen wieder betreut werden. Bevorzugt in kleinen Gruppen. In vier Stufen kehren die Kitas der Hansestadt dann bis Ende Juni komplett zum Normalbetrieb zurück.



In Nordrhein-Westfalen dagegen soll es einen Regelbetrieb hingegen frühestens im September geben. Das sagte Familienminister Joachim Stamp im WDR. Zur Begründung sagte der FDP-Politiker, derzeit sei die Lage noch zu dynamisch. Aber auch hier werden ab dem 14. Mai wieder mehr Kinder betreut. Erlaubt wird auch wieder privat organisierte Betreuung durch Eltern.



Bayerns Ministerpräsident Söder hat angekündigt, dass bis zu den Pfingstferien die Hälfte aller Kinder wieder in die Kitas gehen kann. Nach Pfingsten sollen die übrigen hinzu kommen. Tagespflege-Angebote von bis zu fünf Kindern sind nun wieder erlaubt.



Auch Mecklenburg Vorpommern ermöglicht die Betreuung von Kindern bei Tagesmüttern und Tagesvätern wieder. Am 18. Mai sollen dann die Vorschulkinder wieder in die Kitas zurückkehren können. In Brandenburg ist geplant, dass ab dem 25. Mai alle Kinder wieder in die Kitas gehen können - zumindestens mindestens einmal pro Woche.



Am weitesten geht derzeit Sachsen - wie auch in anderen Punkten. Hier sollen ab dem 18. Mai tatsächlich alle Kita-Kinder wieder in ihren Einrichtungen betreut werden. Das Risiko für eine Infektion bestehe weniger in Kita oder Schule als vielmehr im familiären Umfeld, erklärte der Dresdner Infektiologen Reinhard Berner, der das Konzept dafür entwickelt hatte, in einem Blog des Kultusministeriums. Außerdem sei der Sommer günstig, um die richtige Vorgehensweise zu testen. Die Zahl der Kinder mit Atemwegsinfektionen sei dann gering. Mit Beginn der generellen Erkältungszeit im Herbst wachse auch das Risiko, in den Kitas einen saisonalen Infekt und eine Covid-19-Erkrankung nicht unterscheiden zu können.

Was fordern unabhängige Expertinnen und Experten?

Kritik am Konzept Sachsens hingegen kommt von Björn Köhler von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Er forderte im Gespräch mit tagesschau.de mehr Zeit für die Träger der Betreuungseinrichtungen, um sich vorzubereiten. "Infektionsschutz und Personalplanung sind nicht in wenigen Tagen aus dem Ärmel zu schütteln", so Köhler. Zudem sei in etwa 25 Prozent der Kitas das Personal 50 Jahre und älter - und damit Teil der Risikogruppe. Wenn das Personal und die Räume fehlten, werde es schwierig, die Kinder in kleinen Gruppen und auf Abstand zu betreuen.



Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hingegen ist grundsätzlich für eine schnelle Wiedereröffnung der Kitas und Kindergärten. Präsident Thomas Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das mag Lehrern und Erziehern einiges abverlangen. Aber es ist allemal besser, als die Kinder in ihren vier Wänden verkümmern zu lassen. Und das würde passieren." Seit Mitte März seien Millionen von Kindern von sozialen Kontakten ausgesperrt.



Ähnlich äußerte sich der Vorstandschef der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler. Insbesondere Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder keine Geschwister hätten, brauchten wieder sozialen Kontakt und eine anregende Lernumgebung, verlangte er. Fast alle Experten sind sich aber einig: Die Kontakte müssen minimiert werden.



Etliche Landesregierungen verweisen darüber hinaus darauf, dass jegliche Öffnungen "abhängig vom Infektionsgeschehen" seien, so zum Beispiel die Senatsverwaltung Berlin. Die dortige Familiensenatorin Sandra Scheeres hat deshalb auch keinen genauen Zeitplan vorgelegt und erntet dafür Widerspruch: „Eltern brauchen eine langfristige Perspektive“, sagt Corinna Balkow, Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita. Im Moment komme alle zwei Wochen kommt etwas Neues. Balkow fordert, die Bedürfnisse von Eltern bei der Planung stärker mit einzubeziehen.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr bei Kindern?

Hierzu liegen teils recht unterschiedliche Erkenntisse vor. Kinder könnten das Corona-Virus laut einer aktuellen Studie genauso verbreiten wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lasse, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Drosten von der Berliner Charité. Die Studie wurde vorab veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten geprüft. Die Wissenschaftler warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland.



Das Team um Drosten hatte in Proben von 3.712 Infizierten, die bis zum 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten müssten die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.



Auch die Unikliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm untersuchen die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. In einer gemeinsamen Studie mit rund 2.000 Eltern-Kind-Paaren nehmen sie Unter-Zehn-Jährige in den Blick. Wichtige Erkenntnisse erhoffen sich die Forschenden vom Vergleich der Ergebnisse bei Kindern, die in Notbetreuungen weiterhin mit anderen Kindern Kontakt hatten, mit den Ergebnissen bei Kindern, die seit Wochen ausschließlich in der Kernfamilie gelebt haben.



Unterschiedliche Aussagen gibt es auch dazu, was die Schließung von Kitas, Kindergärten und Schulen überhaupt bringt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sehr viel, lautet die Bilanz einer neuen Studie des „Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“. Kaum Wirkung zeigten demnach die Einschränkungen in anderen Bereichen wie dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe oder bei Friseuren und Kosmetik.



Ganz anders der Schluss einer Erhebung der ETH Zürich. Sie stuft die Schließung von Restaurants und Geschäften als deutlich effizientierter ein als Schulschließungen. Diese These stützen Erfahrungen aus Norwegen. Dort hat die Wiedereröffnung von Kindergärten und Grundschulen im April nach Angaben der Gesundheitsbehörden nicht zu einer beschleunigten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geführt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlungsmöglichkeiten: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckungsgefahr: Was bringt die Schließung von Kitas und Schulen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Diagnose: Wer auf das Coronavirus getestet werden kann

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

Urlaub, Sport und Freizeit

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche?

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.