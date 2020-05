Der Sportbetrieb im Verein ruht wegen der Coronavirus-Pandemie. Nun haben Bund und Länder erste Lockerungen beschlossen - einige Sportarten profitieren, andere nicht. Ein Überblick.

Wann kann Sport im Verein wieder stattfinden?

Bundeskanzlerin Merkel hat sich mit den Ministerpräsidenten der Länder darauf verständigt, den Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder zu erlauben. Freizeitsportlerinnen müssen sich aber an bestimmte Auflagen halten. So muss eine Distanz von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt werden. Grundsätzlich sollen in der Corona-Krise künftig die Bundesländer entscheiden, ob der Sportbetrieb in öffentlichen und privaten Indoor-Sportanlagen und in Fitnessstudios wieder möglich ist.

Unterschiedliche Lockerungen in den Bundesländern

In Berlin bleibt der Sportbetrieb auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, in Schwimmbädern und Fitnessstudios grundsätzlich untersagt.



Andere Bundesländer hingegen präsentierten ihre Lockerungen bereits:



Nordrhein-Westfalen erlaubt schon ab diesem Donnerstag wieder kontaktlosen Breitensport und den Trainingsbetrieb im Freien. Voraussetzung ist die Einhaltung von 1,5 Metern Abstand zwischen den Personen. Ab Montag dürfen auch Fitnessstudios, Tanzschulen und Sporthallen der Sportvereine unter strengen Auflagen von Abstand und Hygiene wieder öffnen. "Das werden vielleicht nicht alle am Montag machen, weil die Konzepte noch nicht fertig sind. Aber die rechtliche Möglichkeit besteht", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ab dem 30. Mai ist laut Laschet auch die "Ausübung von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen wieder möglich". Ebenfalls erlaubt seien sportliche Wettbewerbe im Kinder- und Jugendsport sowie im Amateursport. Die Nutzung von Umkleiden und Sanitäranlagen wird unter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen dann wieder gestattet sein. Von der Lockerung profitieren zunächst vor allem kontaktlose Einzelsportarten wie beispielsweise Leichtathletik, Tennis oder Golf.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass ab dem 11. Mai kontaktfreie Individualsportarten mit Abstand wieder erlaubt seien. Dazu zählten Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten (auch in der Halle) und Flugsport.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will ebenfalls ab dem 11. Mai wieder kontaktlosen Outdoorsport erlauben. Damit sei Sport im Freien gemeint, bei dem die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden könnten wie Golf, Leichtathletik und Tennis.



Ähnliche Regelungen hatten einige Länder bereits vor der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Krise beschlossen.

Einige Bundesländer machten Vereinssport schon vorher wieder möglich

In Hamburg ist seit Dienstag (05.05.) die Nutzung von Sportanlagen bei der Ausübung von Individualsportarten im Freien wieder möglich. Als Beispiele nannte Sportsenator Andy Grote (SPD) Leichtathletik, Wassersport, Tennis und Golf.



Sachsen-Anhalt hatte Vereinssport im Freien in Gruppen von bis zu fünf Menschen ebenfalls schon vor der Konferenz erlaubt. So kann in dem Bundesland beispielsweise wieder gerudert, Leichtathletik betrieben, Fußball gespielt werden. Möglich sind auch Tennis und Reiten. Vereinssport ist möglich im Freien und in Schwimmbädern, in Gruppen bis maximal fünf Leuten. Voraussetzung sei Kontaktfreiheit im Sport und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Stahlknecht sagte, das sei ein Wiedereinstieg in den Freizeitsport.



Rheinland-Pfalz hatte ebenfalls gesetzliche Lockerungen im Bereich des Sports vorgenommen. Einige Sportanlagen dürfen wieder alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands für den Trainingsbetrieb genutzt werden, sofern die gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden können. Zudem muss der Träger der jeweiligen Sportstätte einer Nutzung vorher ausdrücklich zustimmen. Die Lockerung betrifft Individualsportarten im Freien, wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf oder Reiten und ähnliche Sportarten, bei denen das Kontaktverbot und der Mindestabstand eingehalten werden können.



Auch die Stadt Brandenburg an der Havel hatte Vereinssport unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder zugelassen. Individualsport ist auf dem Gelände von Vereinen wieder erlaubt - allerdings soll er weiter allein, zu zweit oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts betrieben werden. Auf dem Gelände des jeweiligen Vereins dürfen Motorboote, Segelboote, Surfbretter, Paddelboote, Ruderboote oder Stand-up-Paddling genutzt werden.

Wer darf als erstes wieder Sport im Verein treiben?

Das wird davon abhängen, ob die zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes eingehalten werden können, unter denen sich der organisierte Sport ein stufenweises Wiederaufleben des Vereinssports vorstellt. (Dazu finden Sie hier einen Hintergrundbeitrag der DLF-Sportredaktion.) Klar ist, Sport wird es zunächst vor allem im Freien geben: im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen und privaten Freiluftsportanlagen. Die Leitplanken dabei sind: Körperkontakte auf das Minimum reduzieren, Hygieneregeln einhalten, Umkleiden und Duschen zu Hause, Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen, Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen, Trainingsgruppen verkleinern, Angehörige von Risikogruppen besonders schützen, generell Risiken in allen Bereichen minimieren und natürlich Distanzregeln einhalten. In Frankreich beispielsweise sollen Jogger und Radfahrer künftig mindestens zehn Meter Abstand zu anderen Menschen einhalten. Diese neue Regel wird mit Lockerung der Ausgangssperre am 11. Mai in Kraft treten, wie das Sportministerium in Paris mitteilte.



Frank-Michael Rall vom LSB NRW betont, dass kontaktarme Sportarten wie Tennis und Golf es leichter haben werden als Kontaktsportarten wie Handball, Karate oder Judo. Es sei Aufgabe der Fachverbände, unter Beachtung der Leitplanken durchzuführen, was Sinn ergebe, und dann möglicherweise in Kleingruppen mit Abstand stundenweise die Sportstätten wieder zu eröffnen. DOSB-Chef Alfons Hörmann betonte allerdings im SWR, dass es keine Sonderlösung für einzelne Sportarten geben dürfe.

Gibt es Ausnahmen vom Vereinssportverbot?

Der Sportbetrieb ruht. Aber, betont Jörg Ammon, Wassersport auf natürlichen Gewässern wie etwa Schwimmen, Segeln oder Rudern, aber auch Reiten oder Fahrradfahren seien erlaubt. Zudem finden einige Veranstaltungen online statt: Trainer können die Zeit nutzen, um sich weiterzubilden. Turnen, Gymnastik, Kraftsport - für unterschiedliche Sportarten gibt es Internet-Kurse. Die BLSV-Kampagne #Zamfitbleim verfügt bereits über eine Playlist mit über 250 Vereinsvideos. Neben diesem Mitmachangebot finden mittlerweile auch Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen online statt, führte Ammon aus.

Wie kann ein Training in Mannschaftssportarten ablaufen?

Dort, wo normalerweise Zweikampf zum Geschäft gehört wie beim Fußball, Handball, Basketball oder auch beim Boxen und Ringen muss man vorerst auf Abstand gehen. Wie man unter diesen Umständen trainieren soll, daran arbeiten die Vereine derzeit. Proficlubs etwa im Fußball haben bereits das Training wieder aufgenommen. Und das sieht so aus: Die Vorgaben sehen unter anderem vor, Kleingruppen von vier, fünf oder sechs Spielern zu bilden, die miteinander trainieren und sich auf dem Trainingsgelände verteilen müssen. Möglich sind dabei etwa Ballstafetten oder Torschüsse aber vor allem viel Konditionsarbeit. "Es ist wichtig", betont Paderborns Trainer Steffen Baumgart, "dass die Spieler den Ball an die Füße bekommen." Die Fußball-Bundesliga wird wieder am 16. Mai ohne Stadionzuschauer fortgesetzt. Erste und zweite Liga sollen nach einer zweiwöchigen Quarantäne-Phase sogenannte „Geisterspiele“ ohne Zuschauer austragen dürfen.

Was ist mit Reiten?

Reiten ist unter bestimmten Bedingungen weiter erlaubt. Pferdehalter dürfen zu ihren Tieren, da die Versorgung und Gesunderhaltung der Tiere sichergestellt sein muss. Dazu müssen die Tiere auch geritten werden. Tabu sind derzeit aber unter anderem Ponyreiten und Reitunterricht in Gruppen sowie Reiterferien, Spring- und Dressurturniere und Ausritte in Gruppen.



Die Deutsche Reiterliche Vereinigung forderte Reiterhöfe und Vereine allerdings auf, sich auf den "Tag X" der Wiedereröffnung vorzubereiten und bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Auch Vorschläge zu Beachtung von Hygieneregeln werden gemacht. Demnach sollten Reitschüler fertig ausgerüstet und umgezogen auf die Anlagen kommen. Unmittelbar nach dem Betreten sei auf direktem Wege der Sanitärbereich aufzusuchen und sich entsprechend gründlich die Hände zu waschen und gegebenenfalls zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände wie Putzzeug und anderes angefasst werden könnten.

Was ist mit Schwimmen und Freibädern?

Zu diesem Thema haben wir eine eigene Meldung verfasst: Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann.

Laufen den Sportvereinen die Mitglieder weg?

"Die Einstellung des kompletten Sportbetriebs ist ein bislang einmaliger Vorgang, der eine Vielzahl von Konsequenzen hat. Je länger der Zustand anhält, umso schwieriger wird es", warnt der Hamburger Landessportbund. Die Mitglieder zahlen Beiträge, erhalten aber keine Leistungen.



Von einem Mitgliederschwund oder einer Austrittswelle kann zumindest laut Landessportbund NRW zur Zeit nicht die Rede sein. LSB-NRW-Sprecher Rall vergleicht die aktuelle Situation mit der Flüchtlingskrise 2015, als monatelang Sporthallen als Notunterkünfte belegt waren. Im Einzelfall könne es aber natürlich Vereine geben, die einige Mitglieder verlören.



Aus Bayern heißt es zwar, die Situation sei sehr ernst und viele Vereine müssten mit finanziellen Verlusten rechnen. Dennoch glaube man, so Jörg Ammon, dass der Vereinssport in den nächsten Monaten sogar einen noch größeren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen werde. Das liege vor allem daran, dass Urlaubsreisen in naher Zukunft nicht möglich seien und die Menschen ihre Freizeit in der Heimat und somit auch im Sportverein verbringen. Er spricht von einer derzeit "enorme Solidarität" und richtet den Apell: dem Verein treu bleiben!

Wie schwer trifft die Corona-Krise die Vereine finanziell?

Auch wenn die meisten Mitglieder weiter zahlen: Ausgefallene Turniere, Tagungen, Feiern - all das macht den Vereinen zu schaffen. Währenddessen laufen viele Kosten weiter. Daher gehen auch Sportvereine in Kurzarbeit. Der Landessportbund Berlin forderte einen Solidarfonds. Der Druck auf die Vereine werde mit jedem Tag größer, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel dem Tagesspiegel. Berlins Innensenator Geisel (SPD) sagte nach Beratungen mit Sport-Vertretern, Breitensport und Profisport seien tragende Säulen der Sportmetropole Berlin. "Das dürfen wir uns durch Corona nicht kaputtmachen lassen." Der Berliner Senat will ehrenamtliche und Profi-Sportvereine in der Corona-Krise finanziell unterstützen, damit sie nicht in ihrer Existenz bedroht werden. Vorbereitungen für einen entsprechenden Rettungsschirm würden bereits laufen.



In Sachsen zum Beispiel können die Sportvereine bereits finanzielle Unterstützung in Form einmaliger Soforthilfe-Zahlung oder Liquiditätsdarlehens beantragen. Die Soforthilfe-Zuschüsse für Vereine können bis zu 10.000 Euro, die Darlehen zur Liquiditätssicherung bis zu 350.000 Euro betragen. Auch der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern hat sich inzwischen mit der Landesregierung auf Hilfsgelder geeinigt, die die Vereine ab sofort beantragen können.



Das Land NRW hat für den Sport zehn Millionen Euro Hilfen zur Verfügung gestellt. Laut LSB NRW haben in der ersten Woche 230 Vereine Fördermittel beantragt, 1,5 Millionen Euro wurden demnach abgerufen. "Da können die Vereine, die eben unterhalb der wirtschaftlichen Tätigkeit sind, aber dennoch erhebliche Einnahmeausfälle haben und uns das auch an ihren Wirtschaftsplänen zeigen können, ihre Bedürfnisse geltend machen", sagte die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, im Dlf.



Der Sportökonom Frank Daumann hingegen bezweifelte in diesem Programm den Sinn staatlicher Hilfen für den Sport. „Wem nützt es denn, wenn ich Sport treibe? Ich bin doch in erster Linie der Nutznießer. Ist da die Notwendigkeit für eine staatliche Förderung? Ich würde sagen, nein!“

Welche Spätfolgen könnte die derzeitige Lage haben?

Den Vereinen drohen Mitgliederaustritte und zahlreiche Insolvenzen. Zudem ist die Frage, ob und wie hauptamtliche Mitarbeiter und Trainer gehalten werden können - auch mit Blick auf die olympischen Spitzensportler. Der Sport und seine Vereine sind nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern vor allem auch sozialer Pfeiler der Gesellschaft. Nicht absehbar sind die physischen und psychischen Schäden, die durch Nichtbewegung und Wegfall der Sozialkontakte entstehen - da geht es um Integration, Inklusion, Gesundheitsförderung oder Rehabilitation. Auch viele Kinder und Jugendlichen sind vom Sport-Stopp massiv betroffen.

Was ist mit Fitnessstudios?

Vereinseigene Fitnessstudios sind derzeit genauso geschlossen wie rein gewerbliche. Auch Mitglieder der Studios müssen also eine mögliche Lockerung durch die Politik abwarten. Fitnessstudios arbeiten meist kommerziell und sind losgelöst vom Vereinssport. Laut dem Ifo-Institut arbeiten in Betrieben des Sports (Schwimmbäder, Golfclubs, Fitness-Studios, Freizeit- und Vergnügungsparks) 81 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen in Kurzarbeit.



Die Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV), Birgit Schwarze, hat in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel Vorschläge für eine Wiedereröffnung formuliert. Darin verweist sie unter anderem darauf, dass man Umkleiden, Duschen und Saunen sperren könne. Kurse würden nicht angeboten. Griff- und Sitzflächen würden regelmäßig desinfiziert und die Mitglieder könnten mit Einweg-Handschuhen trainieren. Auch kontaktlose Zugangskontrollen zur Begrenzung von Anzahl und Dauer des Aufenthaltes ließen sich durchführen. Mindestabstände zwischen den fixen Stationen für Kraft- und Cardiotraining seien möglich. "Die Lage ist dramatisch geworden", sagte Schwarze im Dlf. Sie berichtete von Anrufen von Fitnessstudios, wo die Kunden weinend mit Rückenschmerzen zu Hause sitzen würden: "Die Kunden brauchen kontrolliertes Gesundheitstraining und unsere Betriebe sind maßlos enttäuscht, dass sie diese Bitten ihrer Kunden nicht erfüllen können." Da würde auch kein Training mit einer Trainingsapp helfen.



Die Betreiber von Fitnessstudios meinen, dass man mit entsprechenden Auflagen die Betriebe ähnlich sicher machen könne wie Super- oder Baumärkte. Laut DSSV nutzen rund 12 Millionen Menschen bundesweit die Fitnessstudios. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte inzwischen, wer sich mit dem nötigen Abstand im Fitnessstudio sportlich betätigen wolle, der solle das tun können.



Das Bundesverfassungsgericht lehnte derweil den Eilantrag eines Fitnessstudio-Betreibers aus Baden-Württemberg gegen die Zwangsschließung ab. Die Karlsruher Richter sehen zwar einen schwerwiegenden und teilweise irreversiblen Eingriff in die Berufsfreiheit mit erheblich nachteiligen wirtschaftlichen Folgen. In Anbetracht der Gefahren für Leib und Leben müssten diese Interessen aber derzeit zurücktreten, heißt es in der Entscheidung. (Az. 1 BvR 899/20)



Auch ein Betreiber aus Bielefeld wollte per Eilverfahren die Öffnung erzwingen, und er scheiterte vor dem Oberverwaltungsgericht. Um die Infektionsdynamik zu bremsen und die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, seien die Betriebsuntersagungen notwendig, um persönliche menschliche Kontakte zu minimieren, heißt es in der Begründung. Beim Sport im Fitnessstudio würden Kontakte entstehen, die Infektionen begünstigten. Das gelte sowohl für Gruppen als auch fürs Einzeltraining an Geräten.

Bekomme ich von Fitnessstudios wegen des Coronavirus mein Geld zurück?

Für viele Kundinnen und Kunden stellt sich auch die Frage: Was ist mit meinen Monatsbeiträgen, wenn ich nicht trainieren kann? Die Fitnessstudios haben da unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Studios verzichten darauf, die Beiträge einzuziehen. Manche verlängern die Mitgliedschaft um die ausgefallenen Monate. Andere bieten Gutschein-Lösungen an, und wieder andere bitten ihre Mitglieder darum, die Beiträge als Unterstützung weiter zu zahlen, damit das Studio die Coronakrise finanziell übersteht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät, sich mit den Betreibern der Studios in Verbindung zu setzen.

