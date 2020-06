Der Sportbetrieb im Verein ruhte wochenlang wegen der Coronavirus-Pandemie. Inzwischen ist nicht nur Outdoor-Sport möglich, sondern zunehmend öffnen auch die Hallen.

Ein Überblick.

Unterschiedliche Lockerungen in den Bundesländern

Fitnessstudios dürfen in fast allen Ländern wieder öffnen. Es fehlen noch Baden-Württemberg und Berlin, die am 2. Juni nachziehen, sowie Bayern (8. Juni).



Sportanlagen können inzwischen in den meisten Fällen wieder benutzt werden. Zunächst galt das vor allem für draußen, inzwischen aber auch zunehmend für drinnen. Wo das bisher noch nicht möglich ist, folgen die entsprechenden Lockerungen in den nächsten Tagen, entsprechende Auflagen (Kontaktlosigkeit, Abstand etc.) vorausgesetzt. Zuschauer bleiben in der Regel nach wie vor ausgeschlossen. Nordrhein-Westfalen erlaubt bis zu 100 Zuschauer (Stichwort nach dem Klick: Sport und Ehrenamt). In dem Bundesland ist auch nicht-kontaktfreier Sport mit bis zu zehn Personen im Freien möglich.



Einzelheiten zum Sport in den einzelnen Bundesländern liefern die jeweiligen Landessportbünde oder Landesregierungen:



Baden-Württemberg (ab 2. Juni)

Bayern (ab 8. Juni)

Berlin (seit 30. Mai, Stichwort: Sportbetrieb)

Brandenburg (seit 28. Mai)

Bremen (seit 27. Mai)

Hamburg (seit 27. Mai)

Hessen (seit 9. Mai)

Mecklenburg-Vorpommern (seit 25. Mai)

Niedersachsen (seit 25. Mai)

Nordrhein-Westfalen (seit 30. Mai)

Rheinland-Pfalz (seit 27. Mai)

Saarland (ab 1. Juni)

Sachsen (ab 6. Juni)

Sachsen-Anhalt (seit 28. Mai)

Schleswig-Holstein (seit 18. Mai)

Thüringen (seit 13. Mai)

Wie findet Sport im Verein jetzt statt?

Die zehn Leitplanken, die der Deutsche Olympische Sportbund für eine Lockerung entwickelt hat (PDF-Dokument), sollten eingehalten werden. Das bedeutet, Körperkontakte auf das Minimum reduzieren, Hygieneregeln einhalten, Umziehen und Duschen möglichst zu Hause, Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen, Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen, Trainingsgruppen verkleinern, Angehörige von Risikogruppen besonders schützen, generell Risiken in allen Bereichen minimieren und natürlich Distanzregeln einhalten.

Was ist mit Sport online?

Turnen, Gymnastik, Kraftsport - für unterschiedliche Sportarten gibt es Internet-Kurse. Die Kampagne #Zamfitbleim des Bayerischen Landes-Sportverbands verfügt zum Beispiel über eine Playlist mit über 250 Vereinsvideos.

Die Fußball-Bundesliga

Seit dem 16. Mai wird die Fußball-Bundesliga fortgesetzt, allerdings mit sogenannten "Geisterspielen", also ohne Zuschauer im Stadion. Voraussetzung für die Erlaubnis ist ein angepasstes Regelwerk. Vorgeschrieben sind etwa das Tragen eines Mundschutzes für die Auswechselspieler - nicht aber für die Trainer; sie müssen lediglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.



Außerdem hatten sich die Mannschaften eine Woche vor dem Spielstart in ein quarantäneartiges Trainingslager gezogen. Doch auch diese Regel wurde bereits gebrochen. So hatte Augsburg-Trainer Heiko Herrlich das Teamhotel zum Einkaufen verlassen. Zuvor hatte das Video von Hertha-Spieler Salomon Kalou Schlagzeilen gemacht; auch hier werden Hygieneregeln wie das Vermeiden von Körperkontakt und der Mindestabstand nicht eingehalten.

Was ist mit Reiten?

Tagesaktuelle Informationen dazu findet man bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Was ist mit Schwimmen und Freibädern?

Zu diesem Thema haben wir eine eigene Meldung verfasst: Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann.

Laufen den Sportvereinen die Mitglieder weg?

Von einem Mitgliederschwund oder einer Austrittswelle kann zumindest laut Landessportbund Nordrhein-Westfalen zur Zeit nicht die Rede sein. Sprecher Rall vergleicht die aktuelle Situation mit der Flüchtlingskrise 2015, als monatelang Sporthallen als Notunterkünfte belegt waren. Im Einzelfall könne es aber natürlich Vereine geben, die einige Mitglieder verlören.



Aus Bayern heißt es zwar, die Situation sei sehr ernst und viele Vereine müssten mit finanziellen Verlusten rechnen. Dennoch glaube man, so Jörg Ammon (Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes), dass der Vereinssport in den nächsten Monaten sogar einen noch größeren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen werde. Das liege vor allem daran, dass Urlaubsreisen in naher Zukunft nicht möglich seien und die Menschen ihre Freizeit in der Heimat und somit auch im Sportverein verbringen. Er spricht von einer derzeit "enormen Solidarität" und appellierte: dem Verein treu bleiben!

Wie schwer trifft die Corona-Krise die Vereine finanziell?

Auch wenn die meisten Mitglieder weiter zahlen: Ausgefallene Turniere, Tagungen, Feiern - all das macht den Vereinen zu schaffen. Währenddessen laufen viele Kosten weiter. Daher gehen auch Sportvereine in Kurzarbeit. Der Landessportbund Berlin forderte einen Solidarfonds. Der Druck auf die Vereine werde mit jedem Tag größer, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel dem Tagesspiegel. Berlins Innensenator Geisel (SPD) sagte nach Beratungen mit Sport-Vertretern, Breitensport und Profisport seien tragende Säulen der Sportmetropole Berlin. "Das dürfen wir uns durch Corona nicht kaputtmachen lassen." Der Berliner Senat will ehrenamtliche und Profi-Sportvereine in der Corona-Krise finanziell unterstützen, damit sie nicht in ihrer Existenz bedroht werden. Vorbereitungen für einen entsprechenden Rettungsschirm laufen bereits.



In Sachsen zum Beispiel können die Sportvereine bereits finanzielle Unterstützung in Form einmaliger Soforthilfe-Zahlung oder eines Liquiditätsdarlehens beantragen. Auch der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern hat sich inzwischen mit der Landesregierung auf Hilfsgelder geeinigt, die die Vereine ab sofort beantragen können.



Das Land Nordrhein-Westfalen hat für den Sport zehn Millionen Euro Hilfen zur Verfügung gestellt. Laut LSB NRW haben in der ersten Woche 230 Vereine Fördermittel beantragt, 1,5 Millionen Euro wurden demnach abgerufen. "Da können die Vereine, die eben unterhalb der wirtschaftlichen Tätigkeit sind, aber dennoch erhebliche Einnahmeausfälle haben und uns das auch an ihren Wirtschaftsplänen zeigen können, ihre Bedürfnisse geltend machen", sagte die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Milz, im Dlf.



Der Sportökonom Frank Daumann hingegen bezweifelte in diesem Programm den Sinn staatlicher Hilfen für den Sport. "Wem nützt es denn, wenn ich Sport treibe? Ich bin doch in erster Linie der Nutznießer. Ist da die Notwendigkeit für eine staatliche Förderung? Ich würde sagen, nein!"

Welche Spätfolgen sind denkbar?

Den Vereinen drohen Mitgliederaustritte und zahlreiche Insolvenzen. Zudem ist die Frage, ob und wie hauptamtliche Mitarbeiter und Trainer gehalten werden können - auch mit Blick auf die olympischen Spitzensportler. Der Sport und seine Vereine sind nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern vor allem auch sozialer Pfeiler der Gesellschaft. Nicht absehbar sind die physischen und psychischen Schäden, die durch Nichtbewegung und Wegfall der Sozialkontakte entstehen - da geht es um Integration, Inklusion, Gesundheitsförderung oder Rehabilitation. Auch viele Kinder und Jugendliche sind vom Sport-Stopp massiv betroffen.

Bekomme ich von Fitnessstudios mein Geld zurück?

Die Fitnessstudios haben unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Studios verzichten darauf, die Beiträge einzuziehen. Manche verlängern die Mitgliedschaft um die ausgefallenen Monate. Andere bieten Gutschein-Lösungen an, und wieder andere bitten ihre Mitglieder darum, die Beiträge als Unterstützung weiter zu zahlen, damit das Studio die Coronakrise finanziell übersteht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät, sich mit den Betreibern der Studios in Verbindung zu setzen.

