Die Zahl der Menschen, die sich wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandeln lassen müssen, steigt langsam an. Noch sind die meisten deutschen Kliniken Herr der Lage.

Intensivbehandlung für Teil der positiv Getesteten

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verlaufen mindestens 80 Prozent der Infektionen mit dem Coronavirus milde. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, aber keine Symptome zeigt, soll in häuslicher Quarantäne bleiben. Nur wen starke Symptome hat, soll im Krankenhaus behandelt werden. Etwa ein Drittel von ihnen muss nach den bisherigen Erfahrungen auf der Intensivstation behandelt werden.



Derzeit sind viele Kliniken dabei, zusätzliche Kapazitäten für die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Kranken zu schaffen. So werden Gebäudeteile freigeräumt und als Pandemie-Areale ausgewiesen. Wobei derzeit völlig unklar ist, auf wie viele Intensivpatienten sich die Krankenhäuser tatsächlich einstellen müssen.

Deutsche Kliniken bieten Frankreich und Italien Hilfe an

Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gab es vor der Corona-Krise rund 28.000 Intensivbetten in Deutschland, davon 20.000 mit Beatmungsmöglichkeit. Diese seien aktuell auf 40.000 erhöht worden. Aktuell werden rund 7.000 Menschen mit der Infektionskrankheit Covid-19 in Kliniken behandelt. Das meldete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Rund 1.500 Patienten befinden sich demnach auf Intensivstationen, etwa 1.100 müssen beatmet werden.



Somit sind die deutschen Krankenhäuser noch in der Lage, anderen zu helfen. In den vergangenen Tagen wurden unter anderem schwerkranke Patienten aus Frankreich und Italien nach Deutschland verlegt.

Verlauf der Pandemie unklar - weil Daten fehlen

Reinhard Busse von der TU Berlin betont allerdings, man wisse nicht, wie viele der derzeit bereits stationär behandelten Corona-Patienten auf Normal- oder Intensivstationen gepflegt würden. Diese Unterscheidung sei jedoch wichtig, um abschätzen zu können, wie heftig der Ausbruch werde und an welchem Punkt der Pandemie man aktuell angekommen sei. Zusammen mit Vergleichszahlen aus anderen Ländern würde sich das errechnen lassen.

Handlungsempfehlungen für Entscheidungen über Leben und Tod

Für den Fall, dass die Intensivkapazitäten auch hierzulande erschöpft sind und Ärzte Entscheidungen über Leben und Tod treffen müssen, haben sieben medizinische Fachgesellschaften dafür Handlungsempfehlungen verabschiedet. In dem Papier heißt es, es sei wahrscheinlich, dass auch in Deutschland in naher Zukunft und trotz bereits erfolgter Kapazitätserhöhungen nicht mehr alle Patienten, die unter einem schweren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 litten, intensivmedizinisch behandelt werden könnten. Dadurch werde es zu moralischen Konflikten kommen. Die neue Handreichung soll dabei Orientierung bieten.



Demnach ist eine Intensivtherapie nicht mehr geboten, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat, wenn keine Besserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist, oder wenn das Überleben nur bei dauerhaftem Aufenthalt auf der Intensivstation gesichert werden kann.



Der Katholische Krankenhausverband sagte in diesem Zusammenhang, man dürfe das Krankenhauspersonal mit diesen unvorstellbaren Lazarett-Szenarien nicht alleine lassen und eine seelsorgerische Betreuung sicherstellen.

Kliniken kommen finanziell in Bedrängnis

Für die Krankenhäuser könnte die Coronavirus-Krise in absehbarer Zeit auch zu einem finanziellen Problem werden. Durch die Absage geplanter Operationen fehlten den Krankenhäusern wichtige Einnahmen, so Josef Düllings vom Verband der Krankenhausdirektoren im Interview mit dem Deutschlandfunk. Als Reaktion hat die Regierung in ihrem Hilfspaket im Zusammenhang mit dem Coronavirus auch Unterstützung für Kliniken vorgesehen. So gibt es für jedes neue Intensivbett einen Bonus von 50.000 Euro.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Das Coronavirus und Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Die Dunkelziffer der Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Niedrige Todesrate in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Testverfahren auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Krankenhäuser: Wie es um Deutschlands Krankenhäusern in der Coronakrise steht

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

+ Coronavirus und Risikogruppen: Auch jüngere Menschen erkranken schwer und sterben am Coronavirus

+ Risikofaktor rauchen: Warum Raucher stärker durch das Coronavirus gefährdet sind

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte und Kontaktsperre: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

+ Absichtliches Anspucken und Anhusten in Corona-Zeiten: Wer so etwas macht und was folgen kann

Wirtschaft und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

+ Hamsterkäufe und "Social Distancing": Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen

+ Arbeit, Bildung, Geschlecht - warum das Coronavirus nicht alle Menschen gleich trifft

+ Aus der Krise Kapital schlagen: Wie manche Regierungen und Unternehmen die Corona-Krise (aus)nutzen

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus - "Herdenimmunität" oder "Shutdown"?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Erfahrungen im Umgang mit Epidemien: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren. Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten