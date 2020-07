Nach dem Rückgang der Infektionen mit dem Coronavirus vielerorts haben nun viele Menschen Sorge vor einer sogenannten Zweiten Welle. Ein Blick in andere Staaten zeigt, dass es dafür gute Gründe gibt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt einen sehr hohen Anstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen stieg nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 175.723 (3. Juli). Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 127.918 den größten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 10,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und fast 517.877 an den Folgen von Covid-19 gestorben.



Dennoch sieht die WHO noch keine zweite Welle. Die jetzt auftretende Häufung von neuen bestätigten Corona-Fällen sei erst die zweite Spitze in der ersten Welle, sagte WHO-Notfalldirektor Mike Ryan.

USA mit Rekordzahlen bei Neuinfektionen

In den USA hat es am 3. Juli die bislang meisten nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gegeben. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gab es 57.683 neue Fälle. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt inzwischen bei fast 2,8 Millionen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen wird mit über 129.000 angegeben (4. Juli).



Deshalb bereitet man sich nach Regierungsangaben auf eine zweite Welle vor. Das sagte der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, im Sender CNN. Man fülle die Vorräte in Erwartung eines möglichen Problems im Herbst auf. Man tue hinter den Kulissen alles, was möglich sei. Das heiße allerdings nicht, dass es passieren werde. "Wir bereiten uns lediglich vor."



Der führende Immunologe des Landes in der Corona-Krise, Anthony Fauci, sagte Ende Juni im Repräsentantenhaus, die Zahl der täglichen Neuinfektionen könne sogar auf 100.000 ansteigen. "Ich bin sehr besorgt und ich bin nicht zufrieden mit dem, was passiert, weil wir in die falsche Richtung gehen", sagte Fauci. "Wir haben die Lage derzeit eindeutig nicht komplett unter Kontrolle." Bei einer früheren Anhörung im Repräsentantenhaus hatte er von einer beunruhigenden Entwicklung unter anderem in Florida, Texas und Arizona gesprochen. Die nächsten Wochen seien entscheidend dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken, sagte er.

Israel und die Palästinensergebiete

In Israel, wo man zunächst gut durch den Beginn der Pandemie gekommen war, steigen die Zahlen ebenfalls. Wie das Gesundheitsministerium am 2. Juli mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 966 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert stammt mit 819 vom 3.

April. In der Nacht zum Donnerstag wurden neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Lod bei Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Aschdod sollten für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten ist seit Freitag ein fünftägiger Lockdown in Kraft. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drängte die Bevölkerung jedenfalls diese Woche eindringlich zum Einhalten der Corona-Regeln.



Die Zeitung "Haaretz" schreibt, das Expertengremium des Nationalen Sicherheitsrats, das Corona-Virusinformationszentrum des militärischen Geheimdienstes und die Israelische Gesellschaft für Infektionskrankheiten hätten die Regierung gewarnt, dass Israel vor dem Abgrund stehe, wenn es seine "apathische Haltung" dem Coronavirus gegenüber beibehalte. Israel leide unter mangelnder Führungskraft der Regierung, so die Zeitung, und deren Sorglosigkeit. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seit Beginn der Pandemie bis 1. Juli 2.686 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Vor einer Woche hatte diese Zahl noch bei 1.a256 gelegen. Sieben Menschen starben offiziellen Angaben zufolge bislang an den Folgen ihrer Corona-Infektion.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 bisher bei gut 26.000 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 322 Infizierte sind gestorben. In den Palästinensergebieten gibt es bisher 2.758 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus, acht Menschen starben (Stand: 1.Juli).

Wieder Abstandsregeln in Südkorea

Nachdem sich in Südkorea über einen längeren Zeitraum wieder verstärkt Personen mit dem Coronavirus infizierten, sprechen die Behörden in Seoul dort nun offiziell von einer zweiten Welle. Vor Journalisten sagte ein Sprecher des südkoreanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention, man glaube, dass mit den Ferien im Mai das Coronavirus damit begonnen habe, sich erneut auszubreiten.



Südkorea bekam die erste Virusausbreitung mithilfe eines umfangreichen Programms zur Fallverfolgung, Testung und Behandlung der Infizierten unter Kontrolle. Die Regierung konnte dabei auf Ausgangssperren verzichten und erließ nur Abstandsregeln, die Anfang Mai gelockert oder in manchen Landesteilen sogar aufgehoben worden.



Seitdem verzeichneten die Behörden nun aber wieder 35 bis 50 neue Fälle pro Tag, hauptsächlich in der Region um die Hauptstadt Seoul. Beim Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention gibt man sich jedoch zuversichtlich, das Virus einzudämmen. Wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden, ließen sich Übertragungen verhindern. Das hätten die bislang gemachten Erfahrungen gezeigt.



Bisher wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Südkorea 13.030 Corona-Fälle nachgewiesen, 283 Menschen starben bislang an oder mit ihrer Infektion (Stand: 4. Juli)

Ungenaue Angaben aus dem Iran

Auch der Iran scheint derzeit eine zweite Welle zu erleben. Es steigen die Zahlen der Ansteckungen wieder. Laut Gesundheitsministerium stirbt im Iran alle 13 Minuten ein Corona-Patient; alle 33 Sekunden kommt es zu einer Neuinfektion.

Binnen 24 Stunden starben zuletzt mehr als 150 Menschen an dem Virus.



Die Zahl der registrierten Toten erreichte damit 11.260 und die der Infizierten 235.429. Beobachter gehen davon aus, dass die Zahlen deutlich höher liegen könnten, da auch zu Beginn der Pandemie die iranische Regierung geschönte Angaben zur Ausbreitung des Coronavirus machte. Das iranische Gesundheitsministerium will aber nicht von einer zweiten Welle sprechen. Aktuell erreiche das Coronavirus einen Höchststand in den Regionen, in denen es in den ersten Monaten nicht aufgetreten sei, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Irna. Es handele sich somit nicht um eine zweite Welle, sondern um die erste.

Neue Corona-Fälle auch in Neuseeland

Nach dreieinhalb Wochen ohne neue Fälle hatte sich Neuseeland Anfang Juni schon für coronavirusfrei erklärt. Dann wurde Mitte des Monats bei zwei Frauen, die kürzlich aus Großbritannien eingereist waren, sowie bei einer weiteren Person, der Erreger nachgewiesen. Seitdem wächst in Neuseeland die Furcht vor einer erneuten Ausbreitung. Derzeit (4. Juli) verzeichnet das Land aber nur 18 aktive Fälle von Covid-19.

Die Situation in Deutschland

Und wie sieht es hierzulande aus? In der Bevölkerung ist die Furcht vor einer zweiten Corona-Infektionswelle nach wie vor verbreitet. Die Hälfte der befragten Deutschen sorgt sich laut ARD-"Deutschlandtrend" davor, dass die Zahl der Infektionen in den kommenden Wochen wieder deutlich ansteigt. Bei 13 Prozent der Menschen ist diese Sorge demnach sehr groß, bei 37 Prozent groß.



Nach den lokalen Ausbrüchen im Schlachtbetrieb Tönnies sowie in Göttingen und Berlin registriert das Robert Koch-Institut in Deutschland wieder steigende Infektionszahlen. Die für eine Ausbreitung so entscheidende sogenannte Reproduktionszahl lag zwischenzeitlich bei über 2,8. Internationale Medien wie etwa die US-Zeitung Politico spekulierten bereits: "Is Gütersloh where Europe’s battle to prevent a second coronavirus wave starts?" ("Beginnt in Gütersloh Europas Kampf um die Verhinderung einer zweite Coronavirus-Welle?") Inzwischen (Stand 3. Juli) liegt der R-Wert wieder deutlich unter 1: Der 4-Tage-R-Wert wird vom RKI auf 0,84 geschätzt, der 7-Tage-R-Wert auf 0,85.

Drosten sieht mögliche Probleme in zwei Monaten

Ob die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen jetzt schon Anzeichen einer zweiten Welle sind, darüber sind sich die Experten aber uneins. Der Virologe Christian Drosten sagte im NDR-Podcast am 23. Juni, generell gebe es aktuell in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, eindeutige Anzeichen, dass Sars-CoV-2 wieder komme. Schon jetzt sei aus seiner Sicht große Vorsicht geboten, dass sich keine zweite Welle entwickle. "Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht", führte Drosten aus: "In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten."



Auch laut Robert Koch-Institut könnte sich eine zweite Welle in Deutschland entwickeln. RKI-Chef Wieler sagte, man wisse aber, wie man dies verhindern könne: "Wenn wir weiterhin beispielsweise Großveranstaltungen verbieten, können wir die zweite Welle verhindern". Die Menschen in Deutschland müssten sich auch für die nächsten Monate auf ein Leben mit Einschränkungen einstellen. Wieler betonte, man werde das Virus kontinuierlich im Land haben, lokale Ausbrüche werde es wohl weiter geben. Man müsse weiter wachsam sein und Abstands- und Hygieneregeln einhalten. "Das wird die neue Normalität sein für die nächsten Wochen und Monate", sagte Wieler.

Virologe Streeck: Keine zweite, sondern kontinuierliche Welle

Der Virologe Hendrik Streeck, Professor an der Uni Bonn und Verfasser der "Heinsberg-Studie", hat eine etwas andere Betrachtungsweise. Er sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung": "Ich glaube nicht, dass wir eine zweite oder dritte Welle haben werden. Ich glaube, wir sind in einer kontinuierlichen Welle. Einer Dauerwelle, die immer wieder hoch- und runtergeht." Die Frage sei, inwiefern eine Teilimmunität erreicht werden könne. Wenn die Menschen sich infiziert hätten, würden sie sich möglicherweise nicht mehr infizieren oder der Krankheitsverlauf wäre ein milderer. Das Virus werde aber nicht verschwinden, so Streeck: "Wir sind keine Insel, und auch wenn wir die Neuinfektionsraten auf null drücken würden, wäre es bald wieder da. Solange wir keinen Impfstoff haben, müssen wir es im Alltag integrieren."



Dlf-Autor Volkart Wildermuth hat in der Sendung "Sprechstunde" versucht, die Frage "Kommt eine zweite Welle?" zu beantworten und das Für und Wider gegeneinander abgewogen.

Söder ist sich sicher, Laschet auch

Der bayerische Ministerpräsident Söder betont derweil: "Dass es eine zweite Welle gibt, da bin ich ganz sicher. Der CSU-Chef führte auf einem Online-Podium der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) in München aus, die Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen, Peking und anderswo zeigten, dass schon ein Funke genüge. Zuletzt bekräftigte er in einer Videobotschaft: "Wir müssen wirklich aufpassen." Man dürfe nicht riskieren, "dass wir sogar noch schneller als befürchtet, vor dem Herbst, eine zweite Welle bekommen, eine schleichende Welle, und überall regionale Lockdowns bekommen."



Auch NRW-Ministerpräsident Laschet stellt sich darauf ein, dass die Zahl der Infektionen im Herbst ansteigen könnte. Die "Welt"-Zeitung zitiert den CDU-Politiker, dass es "viele Fälle à la Gütersloh" geben werde. Laschet warnte die Bürger vor Ausbrüchen, die man nicht vorher kalkulieren könne. Alle müssten auf "mehrere Wellen" vorbereitet sein.

